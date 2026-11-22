Ο πρώην δήμαρχος Αγίου Νικολάου και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσης της νοσηλευτικής μονάδας, την αφιλοκερδή προσφορά του Συλλόγου στη διαχείριση δωρεών, αλλά και για τις χαμένες ευκαιρίες, τα έργα και τις χρηματοδοτήσεις που, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, άφησαν πίσω ανεκπλήρωτα όνειρα για την πόλη.

Στο ραδιόφωνο του Δίαυλου Κρήτης και στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις», με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη, φιλοξενήθηκε ο Δημήτρης Κουνενάκης, πρώην δήμαρχος Αγίου Νικολάου και σημερινός πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Η συζήτηση είχε δύο διακριτές αλλά εξίσου σημαντικές θεματικές: την ανάγκη στήριξης του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κοινωνία μέσα από την εθελοντική προσφορά, αλλά και την πορεία της πόλης, τις ευκαιρίες που χάθηκαν και τα έργα που δεν προχώρησαν όπως θα μπορούσαν.

Ο κ. Κουνενάκης αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Συλλόγου Φίλων να συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση του νοσοκομείου, ενώ στο τελευταίο μέρος της συζήτησης εξέφρασε τον προβληματισμό του για όσα χαρακτήρισε «χαμένα όνειρα» για τον Άγιο Νικόλαο.

Ο Σύλλογος Φίλων και η εθελοντική προσφορά στο Νοσοκομείο

Κεντρικό σημείο της συνέντευξης αποτέλεσε η ανάγκη διαρκούς στήριξης του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, μιας δομής που έχει ιδιαίτερη σημασία για την υγειονομική κάλυψη της ευρύτερης περιοχής.

Ο Δημήτρης Κουνενάκης παρουσίασε τον ρόλο του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου, ο οποίος προσφέρει αφιλοκερδώς υπηρεσίες διαχείρισης δωρεών, συμβάλλοντας στην προσπάθεια κάλυψης αναγκών και βελτίωσης των δυνατοτήτων της νοσηλευτικής μονάδας.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αναδεικνύει τη σημασία της οργανωμένης κοινωνικής προσφοράς. Πολίτες και φορείς μπορούν, μέσα από τη συνεργασία και την εθελοντική συμμετοχή, να ενισχύσουν μια δημόσια δομή που αποτελεί σημείο αναφοράς για χιλιάδες ανθρώπους.

Η διαχείριση των δωρεών απαιτεί διαφάνεια, υπευθυνότητα και σωστή αξιοποίηση των προσφερόμενων πόρων, ώστε η οικονομική και υλική συνδρομή να μετατρέπεται σε ουσιαστική ενίσχυση του νοσοκομείου.

Για ένα καλύτερο νοσοκομείο χρειάζεται η συμμετοχή όλων

Η βελτίωση ενός δημόσιου νοσοκομείου δεν εξαρτάται μόνο από τις δυνατότητες της διοίκησής του ή τις αποφάσεις της Πολιτείας. Απαιτεί σταθερή προσπάθεια, επαρκή στελέχωση, σύγχρονο εξοπλισμό και υποδομές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών.

Η συμβολή του Συλλόγου Φίλων εντάσσεται σε αυτή την ευρύτερη προσπάθεια, λειτουργώντας ως ένας δίαυλος κοινωνικής προσφοράς και υποστήριξης.

Η παρουσία τέτοιων συλλογικών πρωτοβουλιών έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς ενισχύει τη σύνδεση του νοσοκομείου με την τοπική κοινωνία και δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας γύρω από έναν κοινό στόχο: την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Παράλληλα, η εθελοντική προσφορά δεν υποκαθιστά την ευθύνη της Πολιτείας για τη στελέχωση και την επαρκή χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αποτελεί, όμως, μια ουσιαστική συμπληρωματική δύναμη.

Τα «χαμένα όνειρα» για τον Άγιο Νικόλαο

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, η συζήτηση μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο στην πορεία του Αγίου Νικολάου και στις αναπτυξιακές προοπτικές της πόλης.

Ο Δημήτρης Κουνενάκης αναφέρθηκε σε όσα χαρακτήρισε «χαμένα όνειρα», εκφράζοντας τον προβληματισμό του για ευκαιρίες που δεν αξιοποιήθηκαν, έργα που δεν προχώρησαν και χρηματοδοτήσεις που δεν κατάφεραν να μετατραπούν σε παρεμβάσεις με ουσιαστικό αποτέλεσμα για την περιοχή.

Η αναφορά του έφερε στο προσκήνιο ένα ευρύτερο ζήτημα που απασχολεί την τοπική κοινωνία: κατά πόσο ο Άγιος Νικόλαος αξιοποιεί τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την ανάπτυξή του.

Οι διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις, η προετοιμασία μελετών, ο σχεδιασμός έργων και η συνέπεια στην υλοποίησή τους αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο μιας πόλης. Όταν αυτές οι διαδικασίες δεν ολοκληρώνονται ή οι ευκαιρίες δεν αξιοποιούνται, δημιουργείται ένα κενό ανάμεσα στις προσδοκίες και στην πραγματικότητα.

Η τοποθέτηση του πρώην δημάρχου άνοιξε έτσι μια συζήτηση για τις επιλογές που έγιναν, τις δυνατότητες που υπήρχαν και την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα σαφές σχέδιο για το μέλλον του Αγίου Νικολάου.

Η κοινωνική προσφορά και το μέλλον της πόλης

Η συνέντευξη του Δημήτρη Κουνενάκη στον Δίαυλο Κρήτης κινήθηκε ανάμεσα σε δύο σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με την ποιότητα ζωής στην τοπική κοινωνία.

Από τη μία πλευρά, η ανάγκη στήριξης του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και η εθελοντική προσφορά του Συλλόγου Φίλων υπενθυμίζουν πόσο σημαντική είναι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Από την άλλη, η αναφορά στα «χαμένα όνειρα» για την πόλη αναδεικνύει τον προβληματισμό για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και τη διαχείριση των ευκαιριών που παρουσιάζονται.

Το κοινό σημείο των δύο θεμάτων είναι η ανάγκη για σχεδιασμό, συνεργασία και ουσιαστική δράση. Είτε πρόκειται για τη βελτίωση ενός νοσοκομείου είτε για την αναπτυξιακή πορεία μιας πόλης, το ζητούμενο είναι οι προθέσεις και οι δυνατότητες να μετατρέπονται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας.