Οι πιο ισορροπημένες χώρες στην Ευρώπη για προσωπική ζωή και εργασία

Η νέα κατάταξη περί ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής «European Life-Work Balance Index 2025» στην Ευρώπη, που δημοσίευσε η εταιρεία Remote, αξιολογεί κάθε χώρα, βάσει παραγόντων όπως οι ημέρες ετήσιας άδειας, η άδεια μητρότητας μετ’ αποδοχών, η άδεια ασθενείας και οι μέσες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι χώρες που κατέκτησαν τις κορυφαίες θέσεις.

Ιρλανδία

Η Ιρλανδία παραμένει η καλύτερη χώρα στην Ευρώπη για να ζει και να εργάζεται κανείς, σύμφωνα με τον Δείκτη, συγκεντρώνοντας συνολικό σκορ «ισορροπίας ζωής-εργασίας» 82,89 στα 100. Αν και το κόστος ζωής, ιδιαίτερα σε πόλεις όπως το Δουβλίνο, θεωρείται υψηλό, αυτό αντισταθμίζεται από έναν γενναιόδωρο κατώτατο μισθό. Από τον Ιανουάριο του 2025, ο εθνικός κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από 13,50 ευρώ (11,72 λίρες) την ώρα για εργαζομένους άνω των 20 ετών σε 14,15 ευρώ (12,28 λίρες).

Ισλανδία

Με συνολικό σκορ 77,98, η Ισλανδία κατακτά τη δεύτερη θέση. Παρότι διαθέτει μικρό πληθυσμό σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, θεωρείται μία από τις πιο φιλικές προς τους εργαζομένους χώρες της Ευρώπης. Όπως και οι περισσότερες σκανδιναβικές χώρες, είναι ανάμεσα στις πιο ευτυχισμένες της ηπείρου, μόνο η Φινλανδία συγκεντρώνει υψηλότερη βαθμολογία σε αυτόν τον τομέα. Η Ισλανδία ξεχωρίζει επίσης για το γενναιόδωρο σύστημα ετήσιας άδειας, που φτάνει τις 40 ημέρες μαζί με τις δημόσιες αργίες.

Βέλγιο

Το Βέλγιο ανεβαίνει από την τέταρτη θέση του 2024 στην τρίτη φέτος, εδραιώνοντας τη φήμη του ως μία από τις καλύτερες χώρες της Ευρώπης για ισορροπία ζωής και εργασίας. Αν και δεν κατέχει την κορυφή σε κάποιον μεμονωμένο δείκτη, σημειώνει σταθερά καλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Με μέσο όρο εργασίας μόλις 34,1 ώρες την εβδομάδα, το Βέλγιο καταγράφει και από τα υψηλότερα ποσοστά ευτυχίας εκτός της σκανδιναβικής ζώνης.

Δανία

Οι Δανοί θεωρούνται, όπως έχει δηλώσει και ο ηθοποιός Μαντς Μίκελσεν, «μάστορες στο να διατηρούν την τέλεια ισορροπία μεταξύ ζωής και εργασίας». Η Δανία κατατάσσεται πίσω μόνο από τη Φινλανδία και ισότιμα με την Ισλανδία όσον αφορά τη δημόσια ευτυχία. Με 32,5 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, διαθέτει τη δεύτερη συντομότερη εργάσιμη εβδομάδα στην Ευρώπη, περισσότερο ελεύθερο χρόνο απολαμβάνουν μόνο οι Ολλανδοί. Οι πολιτικές της Δανίας σχετικά με την ετήσια άδεια, την άδεια ασθενείας και την άδεια μητρότητας θεωρούνται από τις πιο γενναιόδωρες στην ήπειρο.

Γερμανία

Η εργασιακή κουλτούρα της Γερμανίας ταυτίζεται πλέον με μια υγιή ισορροπία ζωής και εργασίας, με μέσο όρο 33,2 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Η Γερμανία ανέβηκε δύο θέσεις φέτος, χάρη στην αύξηση της αποζημίωσης ασθενείας και στις βελτιώσεις σε τομείς όπως η δημόσια ασφάλεια, η ευτυχία και η ένταξη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Ο κατώτατος μισθός της χώρας ανέρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2025 σε 12,82 ευρώ (11,13 λίρες) την ώρα και αναμένεται να αυξηθεί στις 12,07 λίρες το 2026.

Σλοβενία

Η Σλοβενία ανέβηκε τρεις θέσεις σε σχέση με το 2024 και πλέον βρίσκεται στην κορυφαία δεκάδα. Αν και δεν είναι η πρώτη χώρα που θα σκεφτεί κάποιος για μετεγκατάσταση, προσφέρει γενναιόδωρη ετήσια άδεια, καλές αποδοχές για άδειες ασθενείας και μητρότητας και υψηλά επίπεδα ασφάλειας, γεγονός που την καθιστά ελκυστική επιλογή για οικογένειες. Ωστόσο, το μειονέκτημά της είναι η σχετικά μεγαλύτερη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, που φτάνει τις 37,6 ώρες, την υψηλότερη από όλες τις χώρες της πρώτης δεκάδας.

Φινλανδία

Με σκορ 71,84, η Φινλανδία διαθέτει μία από τις συντομότερες εργάσιμες εβδομάδες της Ευρώπης (33,8 ώρες). Έχοντας αναδειχθεί ως η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο για οκτώ συνεχόμενα χρόνια, διακρίνεται για τη χαμηλή εγκληματικότητα, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, την ισότητα των φύλων και το ισχυρό κοινωνικό κράτος. Η εργασιακή της κουλτούρα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον ελεύθερο χρόνο, ενώ οι 38 ημέρες ετήσιας άδειας, μαζί με τις δημόσιες αργίες, καθιστούν τη Φινλανδία μία από τις πιο γενναιόδωρες χώρες της Ευρώπης.

Νορβηγία

Η Νορβηγία υποχώρησε δύο θέσεις στη φετινή κατάταξη, παραμένει όμως συνώνυμη με μια δυνατή και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακή κουλτούρα. Από τις χώρες της πρώτης δεκάδας, μόνο η Δανία έχει μικρότερη μέση εργάσιμη εβδομάδα, με 32,6 ώρες. Η Νορβηγία κατατάσσεται δεύτερη στην Ευρώπη ως προς τη φιλικότητα προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, πίσω από την Ισλανδία, ενώ παραμένει μία από τις πιο ευτυχισμένες χώρες της ηπείρου, με βαθμολογία ευτυχίας 9,39.

Πορτογαλία

Η Πορτογαλία εισήλθε στη δεκάδα για το 2025, ανεβαίνοντας τρεις θέσεις από τη 12η θέση πέρσι. Η χώρα δίνει μεγάλη αξία στη διατήρηση μιας υγιούς εργασιακής κουλτούρας και θεωρείται από τις ασφαλέστερες στην Ευρώπη. Κατατάσσεται πέμπτη, πίσω μόνο από την Ελβετία, την Αυστρία, την Ιρλανδία και την Ισλανδία, ως προς τη δημόσια ασφάλεια. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται 35 ημέρες ετήσιας άδειας με αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων των αργιών, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο γενναιόδωρες χώρες στον τομέα αυτό.

Ισπανία

Η Ισπανία καταλαμβάνει τη δέκατη θέση. Η μέση εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας φτάνει τις 36,3 ώρες. Η χώρα προσφέρει 31 ημέρες ετήσιας άδειας με αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αργιών, καθιστώντας την πολιτική της από τις πιο ευνοϊκές στην Ευρώπη.

Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση της κατάταξης.

Η εταιρεία Remote αναφέρει:

Οι εργασιακές διατάξεις στην Ελλάδα καθορίζονται από μια σειρά κυβερνητικών ρυθμίσεων που ορίζουν τους όρους για την προστασία των εργαζομένων, τα δικαιώματά τους και τις εργασιακές σχέσεις, οι οποίες ισχύουν για το εργατικό δυναμικό της χώρας που ανέρχεται σε 4,7 εκατομμύρια άτομα. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα απολαμβάνουν προστασία έναντι διακρίσεων που βασίζονται στην ηλικία, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή έκφραση φύλου και τη φυλή.

Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δικαιούνται συνολικά το ισοδύναμο 14 μισθών ετησίως. Αυτό περιλαμβάνει τους κανονικούς 12 μηνιαίους μισθούς, έναν επιπλέον μισθό ως δώρο Χριστουγέννων, μισό μισθό ως δώρο Πάσχα και μισό μισθό ως επίδομα αδείας. Τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, θεωρούνται μέρος του συμφωνημένου μισθού στην Ελλάδα.

Από την 1η Απριλίου 2025, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα ανέρχεται σε 880 ευρώ μηνιαίως για εργαζομένους πλήρους απασχόλησης.