Το τέλος των influencers; – Πώς το clipping έγινε μια βιομηχανία εκατομμυρίων

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ο 24χρονος Εμράχ Μπαϊρακτάρ εργαζόταν σε τρεις διαφορετικές δουλειές στο Βέλγιο. Την ημέρα ετοίμαζε σάντουιτς σε κατάστημα γρήγορου φαγητού, τα βράδια δούλευε σε αποθήκη και τα Σαββατοκύριακα καθάριζε αυτοκίνητα για να συμπληρώσει το εισόδημά του. Στον ελεύθερο χρόνο του, ωστόσο, ασχολούνταν με κάτι που ελάχιστοι γνώριζαν τότε: παρακολουθούσε πολύωρα podcasts και livestreams, εντόπιζε τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές, τις μετέτρεπε σε βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, πρόσεθετε υπότιτλους και τα ανέβαζε στο TikTok και στο Instagram.

Ένα βράδυ είδε την πρώτη ειδοποίηση: κέρδισε 12 δολάρια. Δύο εβδομάδες αργότερα, τα έσοδά του είχαν φτάσει τα 2.500 δολάρια (χάρη σε μία πώληση προϊόντος). Σήμερα έχει εγκαταλείψει όλες τις προηγούμενες δουλειές του, εκπαιδεύει άλλους “clippers” μέσω YouTube και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας “clip economy”.

Η ιστορία του δεν είναι μοναδική. Πίσω από εκατομμύρια σύντομα βίντεο που εμφανίζονται καθημερινά στο TikTok, στο Instagram Reels και στο YouTube Shorts βρίσκεται μια ολόκληρη βιομηχανία ανθρώπων που δεν δημιουργούν πρωτότυπο περιεχόμενο, αλλά το «επανασυσκευάζουν» με τρόπο που μπορεί να γίνει viral.

Οι ίδιοι αποκαλούνται clippers και η δραστηριότητά τους έχει εξελιχθεί από ένα διαδικτυακό χόμπι σε μια νέα αγορά εκατομμυρίων δολαρίων.

Τι ακριβώς είναι το clipping;

Παρότι ο όρος ακούγεται καινούργιος, σχεδόν όλοι έχουμε δει το αποτέλεσμα της δουλειάς ενός clipper. Είναι τα σύντομα αποσπάσματα από podcasts, συνεντεύξεις ή livestreams που εμφανίζονται συνεχώς στις ροές των social media: μια ατάκα επιχειρηματία, μια συμβουλή επενδυτή, ένα αστείο από έναν διάσημο YouTuber ή μια έντονη στιγμή από μια συνέντευξη. Συνήθως συνοδεύονται από μεγάλους υπότιτλους, γρήγορο μοντάζ και μουσική που κρατά τον θεατή μέχρι το τέλος.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Ο clipper παρακολουθεί ένα μεγάλο βίντεο, επιλέγει τα πιο ενδιαφέροντα δευτερόλεπτα, προσθέτει υπότιτλους και γραφικά και το δημοσιεύει σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram ή το YouTube Shorts.

Η δυσκολία, όμως, δεν βρίσκεται στο μοντάζ. Βρίσκεται στην επιλογή της σωστής στιγμής. Ένα απόσπασμα λίγων δευτερολέπτων μπορεί να συγκεντρώσει μερικές εκατοντάδες προβολές ή να ξεπεράσει τα δέκα εκατομμύρια views μέσα σε λίγες ώρες. Ακριβώς πάνω σε αυτή τη διαφορά χτίστηκε μια νέα αγορά.

Γιατί εμφανίστηκε τώρα;

Η απάντηση βρίσκεται στους αλγόριθμους. Για περισσότερα από δέκα χρόνια, τα κοινωνικά δίκτυα βασίζονταν κυρίως στους followers. Όσο μεγαλύτερο ήταν το κοινό ενός δημιουργού, τόσο περισσότεροι χρήστες έβλεπαν τις δημοσιεύσεις του.

Το TikTok ανέτρεψε αυτή τη λογική.

Ο αλγόριθμός του ενδιαφέρεται πολύ λιγότερο για το ποιος δημοσιεύει ένα βίντεο και πολύ περισσότερο για το πώς αντιδρούν οι χρήστες σε αυτό. Αν οι πρώτοι θεατές παρακολουθήσουν το βίντεο μέχρι το τέλος, κάνουν like, το κοινοποιήσουν ή το σχολιάσουν, η πλατφόρμα συνεχίζει να το προωθεί σε ολοένα και μεγαλύτερο κοινό.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένας άγνωστος λογαριασμός χωρίς followers μπορεί να πετύχει εκατομμύρια προβολές, αρκεί το περιεχόμενο να κρατά την προσοχή του θεατή.

Για πρώτη φορά, η επιτυχία δεν εξαρτάται από τη δημοτικότητα του δημιουργού, αλλά από την ικανότητά του να εντοπίζει και να παρουσιάζει το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ενός μεγαλύτερου βίντεο.

Tαυτόχρονα αναπτύχθηκε μια ολόκληρη βιομηχανία εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούν αυτόματα υπότιτλους, εντοπίζουν τα πιο δυνατά σημεία μιας συνέντευξης και επιταχύνουν τη διαδικασία παραγωγής περιεχομένου. Αυτό που πριν από λίγα χρόνια απαιτούσε ώρες επεξεργασίας, σήμερα μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα λεπτά.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι αμοιβές κυμαίνονται από 1 έως 5 δολάρια ανά 1.000 προβολές, δημιουργώντας σημαντικά εισοδήματα όταν ένα βίντεο γίνει viral.

Από χόμπι σε αγορά εκατομμυρίων

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εμφανιστεί εταιρείες που οργανώνουν χιλιάδες ανεξάρτητους δημιουργούς περιεχομένου, τους παρέχουν υλικό προς επεξεργασία και τους αμείβουν ανάλογα με την απήχηση των βίντεό τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αμερικανική startup Clipping, η οποία συνεργάζεται με περισσότερους από 20.000 clippers παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Forbes, η εταιρεία κατέγραψε περίπου 7,7 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις μέσα στους πρώτους δέκα μήνες λειτουργίας της.

Το clipping αναπτύσσεται παράλληλα με τη θεαματική άνοδο της «οικονομίας δημιουργών» (creator economy), η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ψηφιακής οικονομίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, η παγκόσμια creator economy αποτιμάται σε περίπου 250 δισ. δολάρια και αναμένεται να προσεγγίσει τα 480 δισ. δολάρια έως το 2027. Άλλες μελέτες εμφανίζονται ακόμη πιο αισιόδοξες. Η Fortune Business Insights εκτιμά ότι η αγορά άγγιξε τα 313,7 δισ. δολάρια το 2025 και θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 2 τρισ. δολάρια μέχρι το 2034, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 23%.

Το ίδιο ισχύει και για τις διαφημιστικές δαπάνες. Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Διαδραστικής Διαφήμισης (Interactive Advertising Bureau, IAB), που είναι ο σημαντικότερος διεθνής οργανισμός της ψηφιακής διαφήμισης, οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ επένδυσαν περίπου 37,1 δισ. δολάρια σε creator marketing το 2025, ενώ οι δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν στα 43,9 δισ. δολάρια το 2026. Το clipping αποτελεί ένα μικρό αλλά ταχέως αναπτυσσόμενο κομμάτι αυτής της αγοράς.

Το επόμενο κεφάλαιο της διαφήμισης

Για χρόνια, η προσοχή ήταν ένα αγαθό που αγόραζαν οι διαφημιστές μέσω τηλεοπτικών σποτ, καταχωρίσεων ή influencers. Σήμερα μετατρέπεται σε ένα οικοσύστημα χιλιάδων μικρών δημιουργών, αλγορίθμων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που ανταγωνίζονται για μερικά δευτερόλεπτα στην οθόνη του κινητού.

Το clipping αποτελεί ένδειξη ότι η οικονομία της δημιουργίας περιεχομένου περνά στην επόμενη φάση της: από την εποχή των λίγων διάσημων influencers στην εποχή της μαζικής παραγωγής και διανομής περιεχομένου. Επίσης, ανατρεπτική είναι η διαπίστωση ότι δεν αμείβεται πλέον μόνο όποιος δημιουργεί το περιεχόμενο. Αμείβεται και όποιος ξέρει να το μετατρέψει στα λίγα δευτερόλεπτα που θα σταματήσουν τον χρήστη από το επόμενο scroll.