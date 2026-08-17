Οι ασθενείς βαθμολογούν τα νοσοκομεία – Τι λένε για γιατρούς, καθαριότητα και φαγητό

Έναν χρόνο μετά την έναρξη της αξιολόγησης των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τους ίδιους τους ασθενείς, το μεγάλο στοίχημα περνά από την καταγραφή στην πράξη: τι άλλαξαν τα νοσοκομεία με βάση όσα τους είπαν οι ασθενείς; Τον Οκτώβριο, οι διοικήσεις των νοσοκομείων θα κληθούν να παρουσιάσουν στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας τις παρεμβάσεις που υλοποίησαν, αλλά και την πρόοδο που έχει καταγραφεί, με αφετηρία τα ευρήματα της αξιολόγησης.

Περισσότερα από 413.000 μηνύματα έχουν σταλεί μέσω του Ψηφιακού Εργαλείου Αξιολόγησης και 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους, δημιουργώντας μια μεγάλη βάση δεδομένων για το πώς βιώνουν τη νοσηλεία τους, από τη φροντίδα από γιατρούς και νοσηλευτές, την καθαριότητα, την οργάνωση μέχρι τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετώπισε γενικά το προσωπικό κατά τη νοσηλεία τους.

Η ανάλυση των στοιχείων από τις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), που έχει στη διάθεσή του το ygeiamou.gr, αποτυπώνει σημαντικές διαφοροποιήσεις: κάποιες ΥΠΕ καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις σε επιμέρους δείκτες, ενώ άλλες εμφανίζουν μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται μεταξύ νοσοκομείων, ακόμη και μεταξύ επιμέρους κλινικών ή τμημάτων του ίδιου νοσοκομείου. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει όχι μόνο τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής, αλλά και το πεδίο στο οποίο θα κριθούν οι παρεμβάσεις των διοικήσεων τους επόμενους μήνες. Σημειώνεται ότι από το τέλος Ιουλίου η αξιολόγηση επεκτάθηκε στην εμπειρία των ογκολογικών ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, καθώς και στην εμπειρία των παιδιατρικών ασθενών και των οικογενειών τους.

1 στους 2 βάζει «άριστα»

Η συνολική αξιολόγηση των ασθενών δίνει μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για τα νοσοκομεία το σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες. Η μέση βαθμολογία στις επτά ΥΠΕ κυμαίνεται από 4,04 έως 4,15 με άριστα το 5, δείχνοντας μικρές διαφορές από περιοχή σε περιοχή. Συνολικά, τρεις στους τέσσερις ασθενείς (76%) βαθμολόγησαν τη νοσηλεία τους με 4 ή 5 στα 5, ενώ σχεδόν ένας στους δύο (44%) έδωσε την ανώτατη βαθμολογία, 5/5. νοσοκομεία το υ ΕΣΥ Το 93% των ασθενών δηλώνει ότι υπήρχε το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό και ο αναγκαίος εξοπλισμός, ενώ το 91% αναφέρει ότι έλαβε κατανοητές οδηγίες πριν από το εξιτήριο. Θετικά αξιολογούνται επίσης η ευγένεια και ο σεβασμός των γιατρών (88%) και του νοσηλευτικού προσωπικού (85%), ενώ υψηλά είναι και τα ποσοστά εμπιστοσύνης στους θεράποντες γιατρούς (86%) και στους νοσηλευτές (81%). Παράλληλα, το 85% των ασθενών αξιολογεί θετικά τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και το 80% τον συντονισμό της παρεχόμενης φροντίδας. Τα 4 πεδία με τη χειρότερη βαθμολογία Δεν λείπουν, ωστόσο, τα σημεία που οι ίδιοι οι ασθενείς επισημαίνουν ότι χρειάζονται βελτίωση. Περίπου 7 στους 10 (71%) αξιολογούν θετικά την καθαριότητα του θαλάμου, ενώ μόλις ένας στους δύο (52%) δηλώνει ότι έλαβε βοήθεια και υποστήριξη για ζητήματα ψυχολογικής φύσης. Αντίστοιχα, μόλις οι μισοί ασθενείς (50%) αξιολογούν θετικά την ποιότητα του φαγητού. Το μεγαλύτερο κενό, όμως, εντοπίζεται στην ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους . Μόλις 1 στους 7 ασθενείς (15%) γνώριζε την ύπαρξη του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (52%) δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν ούτε την ύπαρξη ούτε τον ρόλο του.

«Το γεγονός ότι το 76% των συμμετεχόντων αποδίδει συνολική βαθμολογία 4 ή 5, με άριστα το 5, αποτελεί ασφαλώς μια θετική ένδειξη. Ωστόσο, η πραγματική αξία του εργαλείου βασίζεται στη δυνατότητα να εντοπίζονται με ακρίβεια τυχόν αποκλίσεις, αδυναμίες και ανισότητες, με στόχο τη βελτίωση. Για πρώτη φορά, η φωνή του ασθενή αποκτά θεσμικό βάρος και μετατρέπεται σε παράγοντα άσκησης δημόσιας πολιτικής» επισημαίνει η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Παρότι τα πρώτα ευρήματα ήδη αξιοποιούνται από τις διοικήσεις των νοσοκομείων και το Υπουργείο Υγείας, στην Αριστοτέλους αναμένουν την ολοκληρωμένη αποτύπωση της εικόνας σε όλη την επικράτεια. «Οι Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων των Διοικήσεων που θα παραλάβουμε σε δυο μήνες θα δείξουν με ποιον τρόπο τα ευρήματα της αξιολόγησης μετουσιώθηκαν σε συγκεκριμένες διοικητικές πρωτοβουλίες, οργανωτικές αλλαγές και επιχειρησιακές παρεμβάσεις. Μόνο τότε θα μπορούμε να αξιολογήσουμε τον πλήρη κύκλο της μεταρρύθμισης: από τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων, στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και, τελικά, στη βελτίωση των δεικτών ποιότητας και της εμπειρίας των ασθενών» εξηγεί η κυρία Βιλδιρίδη.

Τι αξιολόγησαν θετικά και τι αρνητικά οι πολίτες σε κάθε ΥΠΕ

Η σύγκριση των επιμέρους δεικτών αποκαλύπτει ένα διαφορετικό προφίλ για κάθε Υγειονομική Περιφέρεια. Η 1η ΥΠΕ Αττικής ξεχωρίζει στην επάρκεια των γιατρών, με το υψηλότερο ποσοστό της χώρας (95%), αλλά καταγράφει χαμηλή επίδοση στην καθαριότητα των θαλάμων (68%). Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου έχει πολύ υψηλή αξιολόγηση στην επάρκεια των γιατρών (93%), αλλά τη χαμηλότερη επίδοση στην επάρκεια των νοσηλευτών (57%).

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας ξεχωρίζει σε περισσότερους επιμέρους δείκτες, με τους ασθενείς να αξιολογούν θετικά την επάρκεια των νοσηλευτών (68%) και τον συντονισμό της φροντίδας (82%) ενώ εμφανίζει επίσης την καλύτερη εικόνα στην καθαριότητα των θαλάμων (75%) και στην ψυχολογική υποστήριξη (54%).

Στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης, τα δυνατά σημεία των νοσοκομείων είναι η καθαριότητα (74%) και η ποιότητα του φαγητού (52%), ενώ χαμηλότερα κινείται η ψυχολογική υποστήριξη (50%).

Στην αξιολόγησή της από τους νοσηλευόμενους η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας παίρνει πολύ καλό βαθμό στην ευγένεια και τον σεβασμό των γιατρών (87%), αλλά εμφανίζει τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση ανάμεσα στις ΥΠΕ στην ψυχολογική υποστήριξη (49%).

Η 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων νήσων και Δυτικής Ελλάδας καταγράφει υψηλές επιδόσεις στους δείκτες εμπιστοσύνης και συμπεριφοράς του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με 87% στην ευγένεια και τον σεβασμό των γιατρών και 82% στην εμπιστοσύνη προς τους νοσηλευτές.

Η 7η ΥΠΕ Κρήτης ξεχωρίζει στην ευγένεια και τον σεβασμό του νοσηλευτικού προσωπικού (86%) και στην εμπιστοσύνη προς τους νοσηλευτές (81%), αλλά καταγράφει τις χαμηλότερες επιδόσεις στην καθαριότητα των θαλάμων (67%) και στην ποιότητα του φαγητού (46%).

Η εικόνα μέσα από τους αριθμούς

• 76% βαθμολόγησε τη νοσηλεία με 4 ή 5/5

• 44% έδωσε 5/5

• 93% θετική αξιολόγηση για επάρκεια γιατρών

• 52% θετική αξιολόγηση για ψυχολογική υποστήριξη

• 50% θετική αξιολόγηση για το φαγητό

• 15% γνώριζε το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών.