Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει καρδιοπάθειες σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα

Yπεράνθρωπο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει καρδιοπάθειες σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα. Η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει εκπαιδευτεί σε δεδομένα εκατομμυρίων ασθενών και λειτουργεί αντλώντας από ένα απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) πολύ περισσότερες πληροφορίες από όσες μπορεί συνήθως να διακρίνει το ανθρώπινο μάτι.

Το συμβατικό ηλεκτροκαρδιογράφημα, το οποίο καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, συμπεριλαμβανομένων της συχνότητας και του ρυθμού της, αποτελεί εδώ και έναν αιώνα βασικό διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση εμφραγμάτων και διαταραχών του καρδιακού ρυθμού.

Δεν μπορεί, ωστόσο, από μόνο του να διαγνώσει καρδιακές παθήσεις. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται συνήθως υπερηχοκαρδιογράφημα, δηλαδή υπερηχογραφικός έλεγχος της καρδιάς, για τον οποίο οι ασθενείς συχνά χρειάζεται να περιμένουν μήνες.

Ερευνητική ομάδα ανέπτυξε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να εντοπίζει ενδείξεις καρδιακής ανεπάρκειας και βαλβιδοπάθειας, δύο από τις συχνότερες μορφές καρδιοπάθειας, μέσα από τα αποτελέσματα ενός απλού ΗΚΓ και μάλιστα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Οι λεπτομέρειες της νέας τεχνολογίας, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση των καρδιοπαθειών, παρουσιάστηκαν σε χιλιάδες συνέδρους στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) στο Μόναχο, το μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο στον κόσμο.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας τόσο στην καρδιακή ανεπάρκεια όσο και στις παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων, καθώς επιτρέπει να εντοπίζονται νωρίτερα οι ασθενείς που χρειάζονται σωτήρια φαρμακευτική αγωγή, προτού η κατάστασή τους επιδεινωθεί επικίνδυνα.

Η εξέλιξη θεωρείται δυνητικά ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μία από τις συχνότερες εξετάσεις στην Ιατρική, με περίπου ένα δισεκατομμύριο ΗΚΓ να πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε δοκιμή στην οποία συμμετείχαν 67.000 ασθενείς στις ΗΠΑ, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης κατάφερε να εντοπίσει έως και το 81% των ασθενών που έπασχαν από καρδιακή ανεπάρκεια και έως και το 90% εκείνων που είχαν βαλβιδοπάθεια.

Η τεχνολογία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνη της για να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει οριστικά την καρδιακή ανεπάρκεια ή κάποια βαλβιδοπάθεια, μπορεί όμως να δώσει μια πολύ ισχυρή ένδειξη ότι ένας ασθενής ενδέχεται να πάσχει από κάποια από αυτές.

Όσοι εκτιμάται ότι έχουν υψηλή πιθανότητα να πάσχουν από μία από τις δύο παθήσεις θα μπορούσαν να παραπέμπονται άμεσα για υπερηχοκαρδιογράφημα, αντί να περιμένουν για μήνες στις συνήθεις λίστες αναμονής. Με αυτόν τον τρόπο, η διάγνωση θα μπορούσε να γίνεται ταχύτερα και η θεραπεία να ξεκινά νωρίτερα.

Στο συνέδριο του Μονάχου παρουσιάστηκαν επίσης στοιχεία για μια ακόμη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην Ιατρική: η ανάλυση βίντεο του προσώπου θα μπορούσε να εντοπίζει γρήγορα και με ακρίβεια περιπτώσεις μη διαγνωσμένης υπέρτασης και διαβήτη τύπου 2.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τόκιο και του Institute of Science Tokyo ανέφεραν ότι η ανάλυση βίντεο του προσώπου διάρκειας μόλις πέντε δευτερολέπτων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση της διάγνωσης. Εκατομμύρια άνθρωποι με υπέρταση ή διαβήτη τύπου 2 δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από αυτές τις παθήσεις.