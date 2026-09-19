Παρουσιάστηκε το Med Watch – Πώς θα λειτουργεί το εργαλείο για τον έλεγχο των ιατρείων

Παρουσιάστηκαν από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τα εργαλεία με τα οποία θα ελέγχονται τα ιδιωτικά ιατρεία, αλλά και οποιαδήποτε δομή στην οποία διενεργούνται ιατρικές πράξεις.

Για την ενημέρωση πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, ενώ στην παρουσίαση συμμετείχαν η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

Ο κος Γεωργιάδης σημείωσε ότι «είμαστε εδώ κατόπιν του γεγονότος», αναφερόμενος στον θάνατο του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη και σημείωσε ότι πλέον γίνεται «μία προσπάθεια για να εντοπιστούν τα κενά για να μεγιστοποιηθεί η μη επανάληψη τέτοιων φαινομένων».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε πως το πρώτο εργαλείο ελέγχου το Med Watch, εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά σε όλα τα ιατρεία που είναι ενταγμένα στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Πώς θα λειτουργεί το νέο εργαλείο ελέγχου των ιατρείων, Medwatch

Το συγκεκριμένο εργαλείο ανιχνεύει μέσω τεχνητής νοημοσύνης, όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους και τις ταιριάζει με την άδεια τους και τον κώδικα δεοντολογίας.

Ειδικότερα, κάνοντας ελέγχους εντοπίζει κάθε είδους διαφήμιση σε κοινωνικά δίκτυα ή στο διαδίκτυο και εφόσον διαφημίζεται ιατρική πράξη, την περνάει από τις αδειοδοτήσεις και τον κώδικα δεοντολογίας και αν εντοπίσει κάτι που δεν είναι νόμιμο στέλνει flag στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στο υπουργείο Υγείας, ακόμα και στην ΕΑΔ και στη συνέχεια θα διενεργείται έλεγχος.

Το σύστημα έχει τέσσερα επίπεδα κατηγορηποίησης, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και γκρι.

«Επιταχύνει τη διαδικασία του ελέγχου και λέει σε οποιονδήποτε πως οτιδήποτε λες στο διαδίκτυο ελέγχεται», είπε χαρακτηριστικά ο Γεωργιάδης και σημείωσε πως αν εντοπιστεί κάτι πολύ ακραίο όπως η πλασμαφαιρεση θα πάει κατευθείαν πάει στην ΕΑΔ.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως σύντομα η πλατφόρμα θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα.

Ειδικότερα, εξηγώντας τη λειτουργία του Med Watch ο Γιάννης Δοξαράς που «έστησε» το εργαλείο εξήγησε πως συλλέγει την ψηφιακή παρουσία όλων των φορέων στα δεδομένα του ιατρικού συλλόγου, στο Google, στις διαφημίσεις, στα προφίλ των γιατρών στα social media και σε πλατφόρμες διαμεσολάβησης και σε ιστοσελίδες, κατεβάζει τα δεδομένα, τα αναλύει και στη συνέχεια προχωράει σε μία αρχική κωδικοποίηση βάσει υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να κάνει για παράδειγμα ένας πλαστικός ή ένας δερματολόγος και τι ισχυρίζεται σε σχέση με την ψηφιακή του παρουσία.

«Υπάρχουν κενά και γκρι περιοχές. Πρέπει να μπουν μέσα και τα μηχανήματα», ωστόσο εντοπίζει αν μία ιατρική πράξη που ισχυρίζεται ένας γιατρός χρειάζεται να γίνει σε ανώτερη δομή υγείας, εάν προβαίνει σε κάποιον ψευδή ισχυρισμό, εάν κάποιο φάρμακο δεν συνταγογραφείται, τότε το σύστημα δημιουργεί σήμανση ανά δομή κάποιες είναι κόκκινες, κίτρινες, πράσινες, γκρι και γενικά αν βρεθεί κάτι που χρειάζεται έλεγχο.

Τόνισε ότι το σημαντικό είναι η κωδικοποίηση, η οποία περιλαμβάνει και μη ιατρικές οντότητες όπως σπα, ινστιτούτα κτλ.

Ο Δοξαράς εξήγησε ότι η πλατφόρμα έχει τρέξει από τη Δευτέρα και από τις 8.500 δομές που ελέγχθηκαν, προέκυψαν 5.069 ευρήματα, τα οποία μπορεί να είναι παραπάνω από ένα σε κάποια δομή και θα πρέπει να αξιολογηθούν και να εξεταστούν περαιτέρω από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα πειθαρχικά όργανα.

Σύμφωνα με τον Δοξαρά από τις 231 μονάδες καταγράφηκαν περιπτώσεις αυξημένης σοβαρότητας, δηλαδή με ενδείξεις που χρήζουν άμεσου και ενδελεχούς ελέγχου. Από αυτές, οι 160 είναι μη ιατρικές δομές, ινστιτούτα, σπα κτλ. 50 ιατρεία, 12 ιδιωτικές κλινικές και 7 πολυιατρεία.

App για να μπορούν να ελέγχουν οι πολίτες τους γιατρούς

Όπως διευκρινίστηκε, τα ευρήματα της πλατφόρμας αποτελούν ενδείξεις πιθανών παραβάσεων και όχι οριστικά συμπεράσματα, καθώς η τελική κρίση θα προκύψει μετά τον προβλεπόμενο διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο.

«Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας οριζόντιος τρόπος να μαζεύονται στοιχεία, να ξέρουμε τι επιτρέπεται και τι όχι», προσέθεσε.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο δεύτερο εργαλείο που είναι ένα app στο κινητό για να μπορεί ο ίδιος ο πολίτης να ελέγχει την άδεια του γιατρού.

Το δεύτερο εργαλείο, όπως ανέφερε είναι έτοιμο και θα ενταχθεί σε ένα άρθρο στο νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους. Αναμένεται να είναι λειτουργικό σε περίπου έναν μήνα, καθώς πρέπει να ψηφιστεί, ενώ πρέπει να διευκρινιστούν και κάποια ζητήματα προσωπικών δεδομένων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός προανήγγειλε τη συγκρότηση επιτροπής με αντικείμενο την Αναγεννητική Ιατρική, η οποία θα εξετάσει το ζήτημα και θα καταθέσει προτάσεις προς το υπουργείο Υγείας.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη εξέφρασε τη στήριξή της στο νέο σύστημα ψηφιακής εποπτείας των ιδιωτικών ιατρείων και της ψηφιακής διαφήμισης.

Υπογράμμισε ότι η έναρξη της ψηφιακής εποπτείας αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τους πολίτες. Σύμφωνα με την ίδια, μέσα από το νέο σύστημα κάθε πολίτης θα μπορεί να γνωρίζει ποιος είναι ο γιατρός που επιλέγει, ποια είναι η ειδικότητα και η εξειδίκευσή του, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα παραπλάνησης.

Η Παγώνη επισήμανε ακόμη ότι σε νοσοκομεία και ιατρεία σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχουν γιατροί που εργάζονται καθημερινά με αυταπάρνηση για να επιστρέφουν οι ασθενείς στα σπίτια τους υγιείς και πως αυτό δεν πρέπει να επισκιάζεται από ένα μεμονωμένο, έστω και σοβαρό, περιστατικό.

Παράλληλα, ζήτησε να σταματήσει η διάδοση πληροφοριών «από κομμωτήρια, φίλους και καφενεία», τονίζοντας ότι με τα νέα ψηφιακά εργαλεία οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον γιατρό τους με αντικειμενικά κριτήρια, να αξιολογούν τις υπηρεσίες που λαμβάνουν και να αναζητούν δεύτερη ιατρική γνώμη όταν το κρίνουν απαραίτητο.

Η πρόεδρος του ΠΙΣ σημείωσε επίσης ότι θα υπάρξει στενή συνεργασία με τα διοικητικά συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων, ώστε οι διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες να ολοκληρώνονται ταχύτερα και να διασφαλίζεται ότι οι γιατροί αξιολογούνται σωστά και τιμωρούνται όπου διαπιστώνονται παραβάσεις ή πλημμελής άσκηση των καθηκόντων τους.