CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΥΓΕΙΑ

Τι είναι η πλασμαφαίρεση κατά την διάρκεια της οποίας πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
giorgos mazonakis
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο, αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο τον εξαιρετικά σύνθετο χαρακτήρα της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης, η οποία επιβάλλεται να διενεργείται αποκλειστικά σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

ΧΡΥΣΟΣ

Καθώς πρόκειται για μια απαιτητική εξωσωματική μέθοδο που απευθύνεται σε ασθενείς με σοβαρά νοσήματα, η εκτέλεσή της εκτός οργανωμένων δομών υγείας εγκυμονεί θανάσιμους κινδύνους. Λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας, η πιθανότητα εμφανίσης ραγδαίων επιπλοκών καθιστά συχνά αναγκαία την άμεση ιατρική παρέμβαση και την υποστήριξη από εξειδικευμένο εξοπλισμό ανάνηψης.

SUNSTOP

Τι ακριβώς είναι η πλασμαφαίρεση

Γνωστή και ως θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος, μέσω  φλεβοκαθετήρα, αποτελεί εξειδικευμένη εξωσωματική μέθοδο, η οποία εφαρμόζεται για την απομάκρυνση παθολογικών στοιχείων από το αίμα. Κατά τα τελευταία έτη, η χρήση της παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση, ιδίως στην αντιμετώπιση νευρολογικών, αιματολογικών, νεφρολογικών και αυτοάνοσων παθήσεων.

MARIS

Επιφυλάξεις για την εφαρμογή σε υγιείς ανθρώπους

Ωστόσο η διαδικασία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και στο πλαίσιο της ευεξίας (wellness), του biohacking και της μακροζωίας, με την ιατρική κοινότητα να είναι  ιδιαίτερα επιφυλακτική όσον αφορά τη χρήση της σε υγιείς ανθρώπους.

Πρόκειται για εξωσωματική διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται το πλάσμα του αίματος και αντικαθίσταται από ειδικά διαλύματα. Το αίμα του ασθενούς διέρχεται μέσω ειδικού φίλτρου ή φυγοκεντρικού συστήματος που διαχωρίζει το πλάσμα από τα έμμορφα συστατικά του αίματος.

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια επιστρέφουν στον οργανισμό μαζί με το υγρό αντικατάστασης.

Στόχος της μεθόδου είναι η γρήγορη απομάκρυνση ουσιών που ευθύνονται για την πρόκληση ή επιδείνωση της νόσου.

Οι ουσίες αυτές μπορεί να είναι:

  • Αυτοαντισώματα
  • Ανοσοσυμπλέγματα
  • Κρυοσφαιρίνες
  • Παραπρωτεΐνες
  • Φλεγμονώδεις μεσολαβητές
  • Τοξίνες ή φάρμακα

Σε ειδικά οργανωμένες μονάδες η διαδικασία – Πώς γίνεται

Η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται  σε ειδικά οργανωμένες μονάδες αιμοκάθαρσης, μονάδες αφαίρεσης ή σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Το αίμα οδηγείται σε μηχάνημα όπου διαχωρίζεται το πλάσμα από τα κυτταρικά στοιχεία.

Το απομακρυνόμενο πλάσμα αντικαθίσταται από:

  • Διάλυμα λευκωματίνης 5%
  • Φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα
  • Συνδυασμό λευκωματίνης και φυσιολογικού ορού

Η διάρκεια κάθε συνεδρίας κυμαίνεται συνήθως από 2 έως 4 ώρες. Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται 3 έως 7 συνεδρίες, ανάλογα με τη νόσο και την ανταπόκριση στη θεραπεία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του ασθενούς.

Σε ποιες παθήσεις χρησιμοποιείται

Η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται σήμερα σε μεγάλο εύρος νοσημάτων. Οι κυριότερες ενδείξεις περιλαμβάνουν:

Νευρολογικά νοσήματα

  • Μυασθένεια gravis
  • Σύνδρομο Guillain-Barré
  • Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυνευροπάθεια
  • Αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες
  • Σκλήρυνση κατά πλάκας σε βαριές υποτροπές
  • Νοσοκομεία στην Ελλάδα όπου εφαρμόζεται η πλασμαφαίρεση

Η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται στην Ελλάδα σε εξειδικευμένα δημόσια νοσοκομεία και πανεπιστημιακά κέντρα, καθώς και σε επιλεγμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια που διαθέτουν μονάδες εξωσωματικών θεραπειών και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ενδεικτικά, η μέθοδος εφαρμόζεται σε νοσοκομεία όπως:

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

  • Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
  • Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
  • Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

Η μέθοδος εφαρμόζεται κυρίως σε μονάδες νεφρολογίας, αιματολογίας και εντατικής θεραπείας, ενώ απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και διεπιστημονική συνεργασία.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Μπίρες χωρίς αλκοόλ: Ανεβάζουν σάκχαρο, τριγλυκερίδια και χοληστερόλη σύμφωνα με μελέτη

6 Σεπτεμβρίου 2026
ai heart

Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει καρδιοπάθειες σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα

1 Σεπτεμβρίου 2026
kounoupi

Ιός του Δυτικού Νείλου: Ποιες ηλικίες κινδυνεύουν, γιατί αυξήθηκαν τα κουνούπια

23 Αυγούστου 2026

Χανιά: Πραγματοποιήθηκε πρωτοποριακή επέμβαση σύμπλοκης αγγειοπλαστικής

22 Αυγούστου 2026
koynoypi ios

Γενικές πληροφορίες για τον Ιό του Δυτικού Νείλου

21 Αυγούστου 2026

Οι ασθενείς βαθμολογούν τα νοσοκομεία – Τι λένε για γιατρούς, καθαριότητα και φαγητό

17 Αυγούστου 2026
kliniki meleti mikroviologiko

Επιστήμονες δημιούργησαν νέους ιούς στο εργαστήριο με Τεχνητή Νοημοσύνη

10 Αυγούστου 2026
ygeia crete

Νέα δράση 850.000 ευρώ για τη Δημόσια Υγεία στην Κρήτη

4 Αυγούστου 2026

Καύσωνας και καρδιοπαθείς: Οδηγός επιβίωσης

22 Ιουλίου 2026
kaysonas

Θερμοπληξία & Θερμική Εξάντληση | Συμπτώματα – Αντιμετώπιση

22 Ιουλίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button