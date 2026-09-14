Οι παγετώνες στα Ιμαλάια λιώνουν όλο και ταχύτερα

Τα Ιμαλάια πλησιάζουν σε ένα κρίσιμο σημείο καθώς οι παγετώνες λιώνουν ταχύτερα σε σχέση με πριν από μια δεκαετία απειλώντας έτσι την ασφάλεια των υδάτων την ώρα που η περιοχή αναμένεται να φθάσει στην ανώτατη στάθμη υδάτων (“κορύφωση του νερού”) στα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με μια μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτό τον μήνα.

Τα συμπεράσματα αυτά δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά την κατάρρευση ενός παγετώνα των Ιμαλαίων στα τέλη Αυγούστου κατά μήκος των συνόρων Νεπάλ-Θιβέτ, που προκάλεσε κατολισθήσεις και πλημμύρες στις κοιλάδες της περιοχής.

Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι είναι επιβεβαιωμένο ότι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 5.300 αγνοούνται στο Νεπάλ και κατά μήκος των συνόρων της περιοχής του Θιβέτ στην Κίνα.

Καθώς υποχωρούν, οι παγετώνες αφήνουν πίσω τους ασταθείς παγετωνικές λίμνες που το μόνο που τις συγκρατεί είναι σαθροί βράχοι και πάγος, πάνω από κοιλάδες όπου κατοικούν εκατομμύρια άνθρωποι, διαπίστωσε η μελέτη.

Η μελέτη εκπονήθηκε από την συμβουλευτική εταιρεία βιωσιμότητας Systemiq, σε συνεργασία με το ⁠Integrated Mountain Initiative, ένα δίκτυο της κοινωνίας των πολιτών που στοχεύει στην ανάδειξη και προώθηση των ζητημάτων της Ινδικής Ιμαλαϊκής Περιοχής, και με το G. B. Pant National Institute of Himalayan Environment (NIHE), ένα ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο της ινδικής κυβέρνησης που προωθεί την επιστημονική γνώση και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή των Ιμαλαΐων.

Οι μαζικές απώλειες των παγετώνων των Ιμαλαΐων έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ μόνο 21 παγετώνες παρακολουθούνται στο έδαφος από τους 40.000 παγετώνες κατά μήκος της περιοχής Χίντου Κους-Ιμαλάια, μιας τεράστιας ορεινής ζώνης στην Ασία που εκτείνεται σε μήκος περίπου 3.500 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει οκτώ χώρες-από το Αφγανιστάν μέχρι την Μιανμάρ–διαπίστωσε η μελέτη.

Σχεδόν 200 παγετωνικές λίμνες στην Ινδία έχουν χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου με 56 από αυτές να θεωρούνται “πολύ υψηλού κινδύνου” εκθέτοντας σε κίνδυνο εκατομμύρια κατοίκους.

Καθώς η περιοχή πλησίασε την ανώτατη στάθμη των υδάτων–το σημείο δηλαδή που η ροή του ποταμού σταματά να αυξάνεται και αρχίζει να μειώνεται–αναμένεται να προκύψουν σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια των υδάτων.

Δεδομένου ότι τα Ιμαλάια υποστηρίζουν περισσότερο από το 20% του ινδικού ΑΕΠ, η περιοχή συνέθετε ένα βασικό τμήμα των οικονομικών υποδομών της χώρας από τις οποίες εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνταν.

Παρότι αναλογεί περίπου στο 18% του ινδικού εδάφους η περιοχή των Ιμαλαΐων ευθύνεται σχεδόν για το 35% των φυσικών καταστροφών στη χώρα.