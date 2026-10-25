Προς εξαφάνιση το 96% των κοραλλιογενών υφάλων του πλανήτη

Σχεδόν το σύνολο των κοραλλιογενών υφάλων σε ρηχά ύδατα αντιμετωπίζει πλέον εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο κατάρρευσης μέσα στα επόμενα 50 χρόνια, σύμφωνα με νέα παγκόσμια αξιολόγηση της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN).

Στη δημοσιευμένη έκθεσή της, η διεθνής αρχή για την προστασία της άγριας ζωής κατέταξε το 96% των συστημάτων κοραλλιογενών υφάλων του πλανήτη στην κατηγορία «κρίσιμα κινδυνεύοντα», την υψηλότερη δηλαδή βαθμίδα επικινδυνότητας, προειδοποιώντας για πιθανή πλήρη εξαφάνισή τους έως το 2075.

«Η μελλοντική απειλή της κλιματικής αλλαγής διαγράφεται διαρκής και σοβαρή, γεγονός που εγκυμονεί πολύ υψηλό κίνδυνο για την επιβίωση αυτών των οικοσυστημάτων», δήλωσε ο Μισάλ Γκούντκα, επιστημονικός υπεύθυνος της αξιολόγησης της IUCN. Τα κοράλλια παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία στις υψηλές θερμοκρασίες και είναι εξαιρετικά ευάλωτα στην ανθρωπογενή υπερθέρμανση των ωκεανών, η οποία αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των καταστροφικών επεισοδίων λεύκανσης.

Όταν ένας ύφαλος καταρρέει, τα σκληρά κοράλλια εξαφανίζονται και αντικαθίστανται από άλγη, συντρίμμια και σπόγγους, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η υποστήριξη του πλούσιου θαλάσσιου οικοσυστήματος που φιλοξενεί από μικρά ασπόνδυλα έως ψάρια.

Η επανεμφάνιση ενός ισχυρού φαινομένου Ελ Νίνιο φέτος εντείνει περαιτέρω τους κινδύνους. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί βαρύ πλήγμα, καθώς οι ύφαλοι, γνωστοί και ως «τροπικά δάση των θαλασσών», φιλοξενούν το ένα τέταρτο των θαλάσσιων ειδών, στηρίζουν την αλιεία και τον τουρισμό, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως φυσικοί προστατευτικοί φραγμοί απέναντι στην παράκτια διάβρωση και τις καταιγίδες.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία εξέτασε 127 τροπικά και υποτροπικά συστήματα σε έκταση 188.362 τετραγωνικών χιλιομέτρων, οι διασημότεροι ύφαλοι του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου στην Αυστραλία, βρίσκονται σε κρίσιμο κίνδυνο.

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το σενάριο των Ηνωμένων Εθνών που προβλέπει άνοδο της θερμοκρασίας κατά 2,7 βαθμούς Κελσίου έως το 2100. Παρά τις ζοφερές εκτιμήσεις, η IUCN σημειώνει ότι οι ύφαλοι δεν έχουν χαθεί οριστικά.

«Τα κοράλλια έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ικανότητα ανάκαμψης από καταστροφικά επεισόδια λεύκανσης», ανέφερε ο Μισάλ Γκούντκα, τονίζοντας την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη διατήρηση των ανθεκτικών πυρήνων.