Πρωτοφανή μείωση των αποθεμάτων γλυκού νερού σε ποτάμια, λίμνες και ταμιευτήρες σε ολόκληρο τον κόσμο προκάλεσαν οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες του 2023 και του 2024, σύμφωνα με νέα διεθνή επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών, που ήταν τα θερμότερα που είχαν καταγραφεί μέχρι τότε, η παροχή των ποταμών παγκοσμίως ήταν κατά 5,7% χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ τα αποθέματα νερού σε λίμνες και ταμιευτήρες μειώθηκαν κατά 9,5%.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη υποχώρηση των επιφανειακών υδάτων που έχει καταγραφεί τουλάχιστον από το 1991, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από διεθνή ομάδα επιστημόνων υπό την καθοδήγηση της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών.

Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους, οι ερευνητές συνδύασαν μετρήσεις της ροής των ποταμών σε 150 μεγάλες υδρολογικές λεκάνες με δορυφορικά δεδομένα για περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια λίμνες και ταμιευτήρες, καλύπτοντας την περίοδο 1991-2025.

Πώς μειώνεται το διαθέσιμο νερό ενώ αυξάνονται οι βροχοπτώσεις

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι ότι η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας μπορεί να περιορίσει τα διαθέσιμα αποθέματα γλυκού νερού, ακόμη και όταν οι συνολικές βροχοπτώσεις αυξάνονται.

Όσο θερμαίνεται η ατμόσφαιρα, τόσο περισσότερη υγρασία απορροφά από το έδαφος, τους ποταμούς και τις λίμνες. Παράλληλα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες επιταχύνουν την εξάτμιση.

Η υγρασία αυτή επιστρέφει τελικά με τη μορφή βροχής, αλλά όχι απαραίτητα στις περιοχές από τις οποίες προήλθε. Μεγάλο μέρος των πρόσθετων βροχοπτώσεων καταλήγει πάνω από τους ωκεανούς, ενώ πολλές χερσαίες περιοχές αντιμετωπίζουν σοβαρά ελλείμματα νερού.

«Τα ευρήματα αναδεικνύουν ένα σημαντικό παράδοξο της κλιματικής αλλαγής: μια θερμότερη ατμόσφαιρα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει περισσότερο διαθέσιμο νερό στην ξηρά», εξήγησε η δρ Σουλάγκνα Μίσρα, μία από τους συγγραφείς της μελέτης.

Η ίδια επισήμανε ότι, παρότι οι παγκόσμιες βροχοπτώσεις αυξήθηκαν την περίοδο 2023-2024, μεγάλο μέρος τους σημειώθηκε πάνω από τους ωκεανούς, αφήνοντας πολλές χερσαίες περιοχές με σημαντικές ελλείψεις.

Στη Νότια Αμερική η μεγαλύτερη μείωση

Οι σοβαρότερες επιπτώσεις καταγράφηκαν στη Νότια Αμερική, όπου η παροχή των ποταμών μειώθηκε κατά 17,8% και τα αποθέματα νερού σε λίμνες και ταμιευτήρες κατά 16,5%.

Η μείωση αυτή σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι ορισμένες περιοχές της ηπείρου αντιμετώπισαν την ίδια περίοδο ακραίες βροχοπτώσεις και καταστροφικές πλημμύρες.

Όπως εξήγησε ο δρ Γι Χε, αναπληρωτής καθηγητής Υδρολογίας και Κλιματικής Αλλαγής στο Πανεπιστήμιο East Anglia, οι δύο καταστάσεις δεν είναι αντιφατικές.

«Ένας ποταμός μπορεί να πλημμυρίσει κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής νεροποντής και παρ’ όλα αυτά να έχει χαμηλή στάθμη για μεγάλο μέρος του έτους», ανέφερε.

Η εξήγηση βρίσκεται στην ολοένα μεγαλύτερη αστάθεια του κύκλου του νερού. Οι περίοδοι ξηρασίας γίνονται εντονότερες, ενώ οι βροχοπτώσεις μπορεί να συγκεντρώνονται σε σύντομα χρονικά διαστήματα, προκαλώντας πλημμύρες χωρίς να αναπληρώνουν επαρκώς τα αποθέματα νερού.

Η μελέτη αναδεικνύει την αυξανόμενη πίεση που δέχονται τα υδάτινα αποθέματα, όχι μόνο εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά και λόγω της υπερεκμετάλλευσης, της ρύπανσης και φυσικών κλιματικών φαινομένων όπως το ισχυρό Ελ Νίνιο.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, τόσο δυσκολότερο γίνεται να προβλεφθεί πόσο νερό θα είναι διαθέσιμο σε κάθε περιοχή.

«Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι το πόσο γρήγορα μπορούν να μειωθούν τα αποθέματα γλυκού νερού, ακόμη και σε περιοχές που παραδοσιακά θεωρούμε υγρές», δήλωσε ο καθηγητής Κρίστιαν Νταν, πρόεδρος της επιτροπής πολιτικής της Βρετανικής Οικολογικής Εταιρείας.

«Το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε πλημμύρες δεν σημαίνει ότι έχουμε εξασφαλισμένη επάρκεια νερού», πρόσθεσε.

Αντίστοιχα, ο καθηγητής Κλιματολογίας Ρίτσαρντ Άλαν, από το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, υπογράμμισε ότι οι διακυμάνσεις μεταξύ ακραίας ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων αποτυπώνονται πλέον στα υδάτινα συστήματα ολόκληρου του πλανήτη.

«Αυτές οι απότομες εναλλαγές του κλίματος και οι επιπτώσεις τους στους ανθρώπους θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται μέχρι να σταθεροποιήσουμε το κλίμα, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου», προειδοποίησε.