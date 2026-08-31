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Γιατί γεμίσαμε εξαντλημένους γύπες αυτό το καλοκαίρι;

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 31 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 31/08/2026
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Στα timeline μας βλέπουμε συνεχώς εξαντλημένους γύπες, συνηθώς νεαρούς σε ηλικία, να κυκλοφορούν σε πόλεις, παραλίες, αλλά και στην ύπαιθρο.

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Ήδη η ANIMA μετράει από τα τέλη Ιουλίου πάνω από 50 νεαρά γυπάκια που προέρχονται κυρίως από την Κρήτη, από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Δασαρχείο Χανίων. Πολίτες και τουρίστες εντοπίζουν αφυδατωμένα και ταλαιπωρημένα πτηνά και ενημερώνουν τις αρχές για να ξεκινήσει η διαδικασία περισυλλογής. Σε συνεργασία με τους συλλόγους περίθαλψης, φροντίδας και προστασίας της άγριας ζωής, στήνονται ανθρώπινες αλυσίδες, για να γίνει ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να φτάσει το πτηνό σε κέντρα περίθαλψης και να δεχτεί βοήθεια.

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Είναι πολύ θετική είδηση ότι οι άνθρωποι που εντοπίζουν τους εξαντλημένους γύπες δεν τους προσπερνούν, αλλά κάνουν ό,τι μπορούν για να τους βοηθήσουν, ακόμη κι αν χρειαστεί να ξεβολευτούν από την άνεσή τους. Η βοήθεια και η ευαισθησία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, όμως είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε πως όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν στη διάσωση ενός ζώου.

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Όπως ενημερώνει η ΑΝΙΜΑ, οι εθελοντές, που βρίσκουν και διασώζουν τους γύπες, τους στέλνουν στην Αθήνα με τα βραδινά πλοία, αφού προηγουμένως τους έχουν προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, όπως λίγο νερό. Οι περισσότεροι γύπες χρειάζονται οροθεραπεία, ενώ κάποια πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Μετά την εντατική νοσηλεία μεταφέρονται στον εξωτερικό κλωβό, όπου τρώνε και πίνουν για ένα εξάμηνο τουλάχιστον και μετά επιστρέφουν στη φύση.

Γιατί εξαντλούνται οι γύπες;

Αρχικά θα πρέπει να πούμε πως αυτό είναι συνηθίζεται το καλοκαίρι, όχι μόνο με τους γύπες, αλλά και με άλλα πτηνά, όπως τις σταχτάρες. Στις σταχτάρες όμως, η αιτία που συμβαίνει αυτό είναι επειδή τα μικρά, βιάζονται να φύγουν από τη φωλιά τους, χωρίς να έχουν μάθει να πετάνε σωστά. Έτσι, λίγο η ζέστη, λίγο το ότι είναι ακόμη άπειρα, τα κάνει να πέφτουν στο έδαφος.

Σε πτηνά όπως οι γύπες, που είναι όρνια και μπορούν να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα μέσα σε λίγα λεπτά, η αιτία που τους βρίσκουμε αφυδατωμένους, ανήμπορους και ταλαιπωρημένους, είναι επειδή οι νεαροί δεν ξέρουν ακόμη πώς να βρίσκουν φαγητό κάτω από δύσκολες συνθήκες. Τέτοιες μπορεί να είναι η ζέστη, ο ανταγωνισμός με πιο μεγάλους σε ηλικία και εμπειρία γύπες, ο αέρας που μπορεί να τους αποπροσανατολίσει. Μπροστά σε ένα πτώμα, την τροφή του γύπα, αυτοί που κερδίζουν είναι οι ενήλικοι, αφήνοντας έτσι τα μικρά νηστικά κα αποδυναμωμένα.

Το θετικό είναι πως ενώ πριν μερικά χρόνια οι γύπες στην Κρήτη απειλούνταν με εξαφάνιση, πλέον ο πληθυσμός έχει αποκατασταθεί και παρουσιάζει αύξηση.

 Οι κινήσεις που πρέπει να κάνουμε αν δούμε έναν γύπα

– Ενημερώνουμε άμεσα τις αρχές ή τις οργανώσεις για την προστασία Άγριων Ζώων, όπως την ΑΝΙΜΑ, την Αλκυόνη ή τη Δράση για την Αγρια Ζωή.

– Τα ζώα αυτά δεν είναι κατοικίδια, ούτε αποτελούν θέαμα για τα social media. Μπορεί να γίνουν επιθετικά, καθώς μπορεί να νιώσουν απειλή. Άρα δεν πρέπει να τα πλησιάζουμε, ούτε να τα μεταφέρουμε από το σημείο που τα βρήκαμε. Περιμένουμε είτε τις Αρχές είτε εθελοντές των οργανώσεων για την άγρια ζωή, που έχουν τα κατάλληλα εργαλεία, την πείρα και την εξειδίκευση.

Όσο ασυνήθιστο κι αν είναι ένα θέαμα για εμάς, ειδικά με ζώα που συναντάμε σπάνια, θα πρέπει να τα σεβόμαστε και να κάνουμε τις σωστές κινήσεις, ώστε να μην κινδυνεύσουμε ούτε εμείς, ούτε -φυσικά- και αυτά.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 31 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 31/08/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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