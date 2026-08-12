ΟΗΕ: Πιο συχνοί, σφοδροί και παρατεταμένοι οι καύσωνες λόγω της κλιματικής αλλαγής

Οι περίοδοι ακραίας ζέστης εκδηλώνονται πλέον πιο συχνά, είναι πιο έντονες και διαρκούν περισσότερο καθώς η κλιματική αλλαγή θερμαίνει τον πλανήτη, προειδοποίησε την Τρίτη η μετεωρολογική υπηρεσία του ΟΗΕ, συγκρίνοντας τη σημερινή κατάσταση με το ιστορικό κύμα καύσωνα του 1976 στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, τμήματα της ευρωπαϊκής ηπείρου δοκιμάζονται από το πέμπτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, το οποίο σημαδεύεται από εκτεταμένη ξηρασία, καταστροφικές πυρκαγιές και θερμοκρασίες-ρέκορ.

«Η ακραία ζέστη γίνεται συχνότερη και σφοδρότερη, κρατάει περισσότερο και καλύπτει πολύ μεγαλύτερες περιοχές σε σύγκριση με το ηπιότερο κλίμα του παρελθόντος», τόνισε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου στη Γενεύη ο Τζον Κένεντι, επικεφαλής του τμήματος κλιματικών πληροφοριών του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO).

Όπως εξηγεί ο ίδιος, το παρατεταμένο κύμα ζέστης στην Ευρώπη, τη γρηγορότερα θερμαινόμενη Ήπειρο του κόσμου, οφείλεται στην αλληλεπίδραση ενός επίμονου συστήματος υψηλών πιέσεων στο Βόρειο Ημισφαίριο με ένα ήδη θερμότερο κλίμα

Αυτά τα συστήματα υψηλής πίεσης παγιδεύουν τις θερμές αέριες μάζες, περιορίζουν τη νεφοκάλυψη και εμποδίζουν την είσοδο δροσερότερων ρευμάτων, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση θερμότητας σε μεγάλες περιοχές για μέρες ή και εβδομάδες.

Ο Κένεντι πρόσθεσε επίσης ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο, η φυσική κλιματική διακύμανση που συνήθως ανεβάζει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, δεν συμβάλλει στη φετινή ζέστη στην Ευρώπη, καθώς οι συνθήκες στον τροπικό Ειρηνικό παραμένουν προς το παρόν ουδέτερες.

Τι άλλαξε μέσα σε πέντε δεκαετίες

Ο αξιωματούχος του WMO σημείωσε ότι τον Ιούνιο του 1976 καταγράφηκε μια παρόμοια κατανομή συστημάτων υψηλής και χαμηλής πίεσης με τη σημερινή, αλλά τα αποτελέσματα ήταν εντελώς διαφορετικά εξαιτίας της παγκόσμιας θέρμανσης των τελευταίων δεκαετιών.

«Το 1976 βλέπαμε ελάχιστες μεμονωμένες περιοχές με θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο, μέσα σε έναν πολύ πιο δροσερό πλανήτη», εξήγησε. Αντίθετα, σήμερα «η εικόνα έχει αντιστραφεί πλήρως», καθώς το μεγαλύτερο μέρος της Γης καταγράφει θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα και ελάχιστες είναι οι περιοχές που παραμένουν πιο δροσερές.

Σύμφωνα με τον Κένεντι, οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες και τα ξερά εδάφη επιτείνουν τις υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα κύματα καύσωνα στη Μεσόγειο και στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά της Ευρώπης τροφοδοτούν τη ζέστη στην ξηρά, παρέχοντας πρόσθετη θερμική επιβάρυνση στα επίμονα συστήματα υψηλής πίεσης.

Παράλληλα, το ξερό έδαφος ενισχύει τη θερμότητα, αφού οι στεγνές εκτάσεις ζεσταίνονται πολύ πιο γρήγορα μόλις χαθεί η υγρασία.

«Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνδυάζονται και οδηγούν στα θερμοκρασιακά ρεκόρ που βλέπουμε φέτος», κατέληξε ο Κένεντι.