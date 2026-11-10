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    ΕΛΛΑΔΑ

    Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια Σχολεία: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις και τις κληρώσεις του 2027

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    sxoleio school
    Φωτογραφία Αρχείου
    NOVA
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    Το πρόγραμμα των εξετάσεων και των κληρώσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα, τα Πειραματικά, τα Δημόσια Ωνάσεια και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2027-2028 ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

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    Η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τετάρτη 12 Μαΐου 2027, με τη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία.

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    Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και ξεχωριστή κλήρωση για τον καθορισμό αριθμού προτεραιότητας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις ισοβαθμίας στις εξετάσεις των υπόλοιπων σχολείων.

    ΜΗΛΟ

    Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα ακολουθήσουν το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Μαΐου.

    ΧΡΥΣΟΣ

    Συγκεκριμένα, το Σάββατο 15 Μαΐου θα διεξαχθεί η δοκιμασία δεξιοτήτων και γνώσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στην Α΄ Γυμνασίου ή την Α΄ Λυκείου των Πρότυπων και των Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων.

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    Την Κυριακή 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη δοκιμασία για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

    Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

    Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε έναν ή περισσότερους τύπους σχολείων, ακόμη και σε όλες τις κατηγορίες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

    Οι γονείς και οι κηδεμόνες θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω ειδικής πλατφόρμας.

    Η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων θα γνωστοποιηθούν με νεότερη πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του υπουργείου Παιδείας και των αρμόδιων επιτροπών.

    Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις επίσημες ιστοσελίδες των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (https://depps.minedu.gov.gr/), των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (https://dedimos.minedu.gov.gr/) και της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (https://religiousaffairs.minedu.gov.gr/).

    Πηγή: Με πληροφορίες από ΕΡΤ News
    Yiannis

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