Άγιος Παντελεήμονας: Μυστήριο με τη νεκρή γυναίκα που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα – Σήμερα η νεκροψία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές και ιατροδικαστικές έρευνες για την υπόθεση της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Κυριακής 8 Νοεμβρίου 2026, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης.

Σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί νεκροψία–νεκροτομή, από την οποία αναμένονται κρίσιμα στοιχεία για την αιτία θανάτου.

Πώς εντοπίστηκε η βαλίτσα

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ένας 29χρονος άνδρας προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα και ανέφερε ότι από βαλίτσα που βρισκόταν στον δρόμο αναδυόταν έντονη δυσοσμία.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έλεγχο.

Κατά το άνοιγμα της βαλίτσας εντόπισαν ανθρώπινη σορό σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ξεκίνησε η διαδικασία συλλογής στοιχείων.

Οι πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η σορός ανήκει πιθανότατα σε γυναίκα νεαρής ηλικίας, με εκτιμώμενο ηλικιακό εύρος 17 έως 25 ετών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατός της ενδέχεται να είχε επέλθει πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Ωστόσο, η ακριβής ηλικία και η ταυτότητα της γυναίκας δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

Από την αρχική εξέταση δεν προέκυψαν εμφανείς εξωτερικές κακώσεις που να επιτρέπουν ασφαλή προσδιορισμό της αιτίας θανάτου.

Σήμερα η νεκροψία–νεκροτομή

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει πληρέστερα στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα.

Παράλληλα, προβλέπεται η λήψη γενετικού υλικού, ώστε να υποστηριχθεί η προσπάθεια ταυτοποίησης.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο διασταύρωσης των στοιχείων με υποθέσεις εξαφανισμένων προσώπων.

Μέχρι την πρωινή ενημέρωση δεν είχαν ανακοινωθεί οριστικά αποτελέσματα της νεκροψίας.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών

Τη διερεύνηση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία για το ποιος μετέφερε τη βαλίτσα στο συγκεκριμένο σημείο, πότε τοποθετήθηκε εκεί και εάν υπάρχουν μαρτυρίες ή οπτικό υλικό που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Παράλληλα, εξετάζονται διαφορετικά ενδεχόμενα για τον τρόπο θανάτου.

Η ύπαρξη σορού μέσα σε βαλίτσα δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα, δεν επιτρέπει όμως από μόνη της τον οριστικό χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως ανθρωποκτονίας.

Κρίσιμο το αποτέλεσμα των εξετάσεων

Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν αρκούν για συμπεράσματα ως προς την αιτία θανάτου ή τα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται.

Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών εξετάσεων και η ταυτοποίηση της γυναίκας.

Οι απαντήσεις σε αυτά τα δύο ζητήματα θα καθορίσουν την περαιτέρω πορεία της αστυνομικής διερεύνησης.