Ενισχυτική Διδασκαλία: Στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται η έναρξη των δωρεάν μαθημάτων

Σε έξι μαθήματα του γυμνασίου και σε επτά Ειδικά Μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, θα παρέχει δωρεάν στήριξη και φέτος το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, για το σχολικό έτος 2026-2027, τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Νοεμβρίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, η συμμετοχή των μαθητών λυκείου στα μαθήματα προετοιμασίας των Ειδικών Μαθημάτων σημείωσε αύξηση κατά 12,5%.

«Στόχος μας είναι σαφής: κανένα παιδί να μη στερείται την υποστήριξη που χρειάζεται εξαιτίας του τόπου κατοικίας του ή των οικονομικών δυνατοτήτων της οικογένειάς του. Χτίζουμε ένα δημόσιο σχολείο που στέκεται δίπλα σε κάθε παιδί, ενισχύει τις δυνατότητές του και του προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης και προόδου», τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κα. Ζαχαράκη.

Σχετικά με την Ενισχυτική Διδασκαλία στο γυμνάσιο, ανέφερε ότι αποτελεί μια «ουσιαστική επένδυση στη γνώση και στην ισότητα των ευκαιριών».

«Μέσα από το δημόσιο σχολείο, παρέχουμε δωρεάν πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη στους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου που τη χρειάζονται, ώστε να καλύπτουν μαθησιακά κενά, να ενισχύουν την επίδοσή τους και να προχωρούν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση», είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η λειτουργία των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης οργανώνεται «με ευελιξία, ώστε να ανταποκρίνεται και στις ιδιαίτερες συνθήκες των δυσπρόσιτων, απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών».

Τα έξι μαθήματα του Γυμνασίου

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας παρέχει δωρεάν και προαιρετική στοχευμένη υποστήριξη σε μαθητές Γυμνασίου και προετοιμασία μαθητών Λυκείου για ειδικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου απευθύνεται σε όλες τις τάξεις και στηρίζει βασικά μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη ή επιθυμούν να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Από πλευράς υπουργείου Παιδείας, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των βασικών γνώσεων του γυμνασίου, στη βελτίωση της επίδοσης, στην ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στη μείωση της μαθητικής διαρροής.

Προετοιμασία για επτά Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων απευθύνεται σε τελειόφοιτους ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Λυκείων ΕΑΕ και μαθητές της Δ’ τάξης ΕΝΕΕΓΥΛ που έχουν επιλέξει ειδικά μαθήματα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αναλυτικότερα, αφορά στα μαθήματα: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία.

Στόχος, η οργανωμένη προετοιμασία σε αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα ωρολόγια προγράμματα. Υπενθυμίζεται, ότι το υποστηρικτικό πρόγραμμα προετοιμασίας για τα ειδικά μαθήματα λειτουργεί από το σχολικό έτος 2020-21.

Πού πραγματοποιούνται τα μαθήματα και πότε ολοκληρώνονται

Τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας λειτουργούν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ), τα οποία συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές μπορούν να αποτελούνται από μία σχολική μονάδα.

Τα μαθήματα ολοκληρώνονται με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Οι αριθμοί της προηγούμενης σχολικής χρονιάς

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, κατά το σχολικό έτος 2025-26, για την Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου λειτούργησαν 360 ΣΚΑΕ, με 3.640 τμήματα, στα οποία συμμετείχαν 12.308 μαθητές και δίδαξαν 766 εκπαιδευτικοί.

Συγκριτικά με το σχολικό έτος 2024-25, ο αριθμός των ΣΚΑΕ παρέμεινε ίδιος, ενώ μειώθηκε ο αριθμός των μαθητών (13.191) και των απασχολούμενων εκπαιδευτικών (925).

Αντίστοιχα, κατά το σχολικό έτος 2025-26, για την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων λειτούργησαν 16 ΣΚΑΕ, με 37 τμήματα, στα οποία συμμετείχαν 180 μαθητές και δίδαξαν 22 εκπαιδευτικοί. Οι αριθμοί είναι αυξημένοι σχετικά με το σχολικό έτος 2024-25, όταν λειτούργησαν 15 ΣΚΑΕ, με 160 μαθητές και 20 απασχολούμενους εκπαιδευτικούς.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για το σχολικό έτος 2026-27, το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή του ΕΣΠΑ 2021-27.