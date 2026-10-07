Η νέα απάτη στα κινητά τηλέφωνα -Τι προειδοποιεί η Αστυνομία τους οδηγούς

Ένα ακόμη φαινόμενο ηλεκτρονικής απάτης έκανε την εμφάνισή του, με τις αρχές να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και να καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα SMS στα κινητά τους.

Ένα φαινόμενο που έχει ενταθεί όσο αυξάνεται η επιτήρηση στους δρόμους και η χρήση σύγχρονων μέσων, όπως οι κάμερες και τα ραντάρ ταχύτητας, είναι και οι απάτες που σχετίζονται με τις τροχαίες παραβάσεις και τις υποτιθέμενες κλήσεις.

Φυσικά, πρόκειται για μία πρακτική που υπήρχε ανέκαθεν, με διάφορους απατεώνες να στέλνουν μαζικά SMS σε ανυποψίαστους αριθμούς, προσπαθώντας να τους εξαπατήσουν. Το τελευταίο, όμως, διάστημα το φαινόμενο φαίνεται να έχει λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς το νέο πλαίσιο με τις ηλεκτρονικές κλήσεις φαίνεται πως δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον και μία μεγάλη ευκαιρία στους εγκληματίες στους ώστε να προχωρήσουν στις προσπάθειες εξαπάτησης τους.

Η αλήθεια είναι, μάλιστα, πως τέτοιου είδους απάτες έχουν πλέον φτάσει να εμφανίζονται σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, με μια ακόμη να γίνεται τώρα γνωστή, με την σχετική ενημέρωση να έρχεται τώρα από την Ελληνική Αστυνομία.

Όπως μπορούμε να δούμε στις σχετικές φωτογραφίες που ανάρτησε η ΕΛ.ΑΣ. στο facebook, και η εν λόγω απάτη ακολουθεί την ίδια λογική, με τους αποστολείς να μιλούν για μια υποτιθέμενη παράβαση και να επισυνάπτουν έναν σχετικό σύνδεσμο στους οδηγούς.

Ως αποστολέας, εμφανίζεται η επαφή «GOV Car», ενώ το περιεχόμενο του μηνύματος ουσιαστικά αποτελεί ενημέρωση προς τον παραλήπτη πως το όχημα του έχει παραβιάσει τους κανόνες κυκλοφορίας. Μάλιστα, στο μήνυμα περιλαμβάνεται και ένας σύνδεσμος που οδηγεί σε ιστοσελίδα με την ονομασία «egovelas.com», δείχνοντας στον οδηγό την υποτιθέμενη «παράβαση» του και το πώς πρέπει να κινηθεί στην συνέχεια.

Όπως μπορούμε να δούμε και στις υπόλοιπες φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία, πρόκειται, μάλιστα, για μία ιστοσελίδα που έχει σχεδιαστεί ώστε να να είναι πλήρως πανομοιότυπη με τις επίσημες διαδικτυακές υπηρεσίες του κράτους και συγκεκριμένα με το gov.gr.

Η εν λόγω πρακτική είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη σε τέτοιου είδους απάτες, με τους εγκληματίες να προσπαθούν να κάνουν το μήνυμα να φαίνεται όσο αυθεντικό γίνεται, αυξάνοντας την πίεση προς τον παραλήπτη με σκοπό να τον οδηγήσουν σε παρορμητικές κινήσεις.

Ουσιαστικά, οι απατεώνες επιχειρούν να δημιουργήσουν άγχος στους παραλήπτες και να τους κάνουν να αντιδράσουν βιαστικά, χωρίς να ελέγξουν ψύχραιμα την εγκυρότητα του μηνύματος και να διαπιστώσουν αν πράγματι προέρχεται από κρατική υπηρεσία. Ο στόχος είναι ο χρήστης να πατήσει τον σύνδεσμο και στη συνέχεια να καταχωρίσει στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε πρόσβαση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς ή σε άλλες ευαίσθητες πληροφορίες.

Αυτό φαίνεται και στις υπόλοιπες εικόνες που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Αστυνομία, καθώς μέσα στην ιστοσελίδα υπάρχει ειδικό σημείο όπου ο παραλήπτης καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τα τραπεζικά δεδομένα.

Μάλιστα, προκειμένου να πανικοβάλουν ακόμη περισσότερο τους οδηγούς, οι απατεώνες αναφέρουν πως η παράβαση αφορά παράνομη στάθμευση και κάνουν λόγο για πρόστιμο μόλις 10 ευρώ. Παράλληλα, παρουσιάζουν και συγκεκριμένη προθεσμία, υποστηρίζοντας πως μετά τη λήξη της το πρόστιμο θα αυξηθεί στα 150 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να προσθέσουν ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον παραλήπτη, δημιουργώντας την αίσθηση του επείγοντος, ώστε ο οδηγός να μην προλάβει να σκεφτεί ψύχραιμα και να καταχωρίσει τα στοιχεία του, προκειμένου να πληρώσει άμεσα την υποτιθέμενη κλήση.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελληνική Αστυνομία, όσο τα σχετικά περιστατικά αυξάνονται, έχει τονίσει πολλές φορές πως οι πολίτες δεν πρέπει να πατούν σε ύποπτους συνδέσμους και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταχωρίζουν στοιχεία καρτών, κωδικούς e-banking ή άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε ιστοσελίδες που έχουν ανοίξει μέσω ενός τέτοιου μηνύματος.

Αν, μάλιστα, που κάποιος έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο και έχει καταχωρίσει τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία, θα πρέπει να κινηθεί άμεσα, επικοινωνώντας με την τράπεζά του ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και, παράλληλα, να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.