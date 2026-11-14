Ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης του τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Η Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά την 4η συνεδρίασή της την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, αποφάσισε ομοφώνως να στηρίξει και να προσυπογράψει πλήρως τόσο το από 23-10-2026 Ψήφισμα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όσο και την από 6-11-2026 επιστολή του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Δ. Καραγεωργούδη, προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Σοφία Ζαχαράκη.

Με σχετική επιστολή του Προέδρου του Τμήματος, Καθηγητή κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλου, προς την κ. Υπουργό, το Τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. επιδοκιμάζει απολύτως το σκεπτικό και τα δίκαια αιτήματα των δύο κειμένων, υπογραμμίζοντας ότι η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών από επιστημονικά καταρτισμένους θεολόγους αποτελεί συνταγματική επιταγή και θεμελιώδη προϋπόθεση για τον θρησκευτικό γραμματισμό και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών.

Ειδικότερα, το Τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. ενώνει τη φωνή του με την ακαδημαϊκή θεολογική κοινότητα της Xώρας και ζητά από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:

Την επανεξέταση του προγραμματισμού των μόνιμων διορισμών και των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), βάσει των πραγματικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

Τη διασφάλιση της επιστημονικής συνάφειας μεταξύ των προσόντων των διδασκόντων και του γνωστικού αντικειμένου, ώστε να τερματιστούν οι αναθέσεις του μαθήματος σε εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων.

Την ένταξη της θρησκευτικής εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία που προσφέρουν το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου.

Την έναρξη ουσιαστικού θεσμικού διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου και των Θεολογικών Σχολών της χώρας για το μέλλον της θρησκευτικής εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα των αδιόριστων θεολόγων και δηλώνει παρόν σε κάθε θεσμικό και επιστημονικό διάλογο για την αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας.