Γ. Πλακιωτάκης: Στρατηγικοί δεσμοί Ελλάδας – Κορέας σε ναυτιλία, εμπόριο και κοινοβουλευτική διπλωματία

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, συναντήθηκε σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με αντιπροσωπεία της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Κορέας, παρουσία του Πρέσβη της χώρας. Στη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες, αν και γεωγραφικά μακρινές, συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς φιλίας που σφυρηλατήθηκαν στον Πόλεμο της Κορέας, ενώ επεσήμανε πως το 2024, με τη συμπλήρωση 65 ετών διπλωματικών σχέσεων, δημιουργείται ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας σε καίριους τομείς.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής τόνισε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και της Κορέας στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία, όπου, όπως είπε, η Ελλάδα και η Κορέα αποτελούν ιδανικούς εταίρους, με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να εμπιστεύονται τα κορεατικά ναυπηγεία και με προοπτική περαιτέρω συνεργασίας και στις νέες τεχνολογίες.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της πράσινης οικονομίας και του τουρισμού, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας ως γέφυρας εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι επαφές θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοκορεατικών σχέσεων.

