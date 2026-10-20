Ποιες υποχρεωτικές ασφαλίσεις ισχύουν στη χώρα μας

Η ιδιωτική ασφάλιση είναι μια ελεύθερη επιλογή για τους πολίτες και είναι προαιρετικό το να την έχει κάποιος ή όχι. Ωστόσο, σε κάποιους τομείς έχει κριθεί ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική, γι’ αυτό και επιβάλλεται νομοθετικά να υπάρχει. Οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις, βέβαια, δεν είναι ίδιες στην παγκόσμια αγορά. Στην Ευρώπη, παρά την ενιαία αγορά και νομοθεσία, οι χώρες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις ασφαλίσεις που έχουν θεσπίσει ως υποχρεωτικές.

Οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις

Στην Ελλάδα, η υποχρέωση ασφάλισης αφορά τα οχήματα, τα σκάφη, κάποια επαγγέλματα, την αστική ευθύνη επαγγέλματος έναντι τρίτων, καθώς και την ασφάλιση περιουσίας σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 500 χιλιάδες ευρώ και άνω.

Ο σκοπός του νομοθέτη, όταν επιβάλλει την υποχρέωση ασφάλισης, είναι ότι μέσω αυτής επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας της κοινωνίας. Προσφάτως, επεκτάθηκε η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης και σε θέματα που σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές, ένα φαινόμενο που διογκώνεται επικίνδυνα λόγω της κλιματικής κρίσης.

Συγκεκριμένα, έγινε υποχρεωτική στην ασφάλιση οχημάτων η ειδική κάλυψη για φυσικές καταστροφές, η οποία παλαιότερα ήταν προαιρετική. Ο λόγος είναι ότι, εφόσον υπάρχει αυτή η κάλυψη, ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει δικαίωμα να λάβει αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία και από το κράτος, μέσω της κρατικής αρωγής. Εάν δεν υπάρχει η ασφαλιστική κάλυψη έναντι φυσικών φαινομένων, δεν λαμβάνει την κρατική αρωγή.

Όπως προαναφέρθηκε, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση κάθε οχήματος και την κάλυψη για φυσικές καταστροφές, είναι υποχρεωτική και η ασφάλιση σκαφών και συγκεκριμένα ταχυπλόων, καθώς και γενικά μηχανοκίνητων ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών. Η ασφάλιση αυτή προστατεύει τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση ατυχήματος για τις υλικές ζημιές, τις σωματικές βλάβες των επιβαινόντων, καθώς και για την περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης.

Όσον αφορά τα επαγγέλματα και τις δραστηριότητες, η υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης προστατεύει από λάθη, παραλείψεις ή αμέλεια κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Είναι υποχρεωτική για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, λογιστές και φοροτεχνικούς, ορκωτούς ελεγκτές, ιατρούς και ιατρικά κέντρα, σε συγκεκριμένες ειδικότητες ή χειρουργικές πράξεις, δικηγορικές εταιρείες, υπό προϋποθέσεις, τεχνικά επαγγέλματα και μηχανικούς, για συγκεκριμένες κατηγορίες δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, καθώς και διοργανωτές ταξιδιών (tour operators), ώστε να προστατεύονται οι ταξιδιώτες σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της επιχείρησης.

Επίσης, υποχρεωτική είναι η ασφάλιση αστικής ευθύνης για ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, η οποία καλύπτει σωματικές βλάβες ή ατυχήματα που μπορεί να συμβούν σε επισκέπτες ή τρίτους εντός του ακινήτου, καθώς και υλικές ζημιές στην περιουσία των επισκεπτών ή σε κοινόχρηστους χώρους του κτηρίου όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Διαπιστώνεται ότι η επιβολή της υποχρεωτικής ασφάλισης σε όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες έχει ως σκοπό την προστασία του πολίτη-καταναλωτή. Μάλιστα, σε άλλες χώρες της ΕΕ η υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης αφορά πολύ περισσότερα επαγγέλματα, ακριβώς για να επιτευχθεί μεγαλύτερη προστασία της κοινωνίας.