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Φέτα: Κίνδυνος για ελλείψεις έως το τέλος του έτους!

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/09/2026
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Αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη πρώτης ύλης βρίσκεται η ελληνική τυροκομία, με τη μειωμένη παραγωγή πρόβειου γάλακτος να δημιουργεί ισχυρές πιέσεις στην παραγωγή φέτας και τις τιμές να παίρνουν την ανηφόρα. Παράγοντες του κλάδου προειδοποιούν ότι η τιμή της φέτας μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 15-16 ευρώ το κιλό, την ώρα που η ζήτηση από τις αγορές του εξωτερικού συνεχίζει να ενισχύεται.

ΧΡΥΣΟΣ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ετήσιο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, Μιχάλης Σαράντης, η παραγωγή πρόβειου γάλακτος εκτιμάται ότι θα μειωθεί φέτος κατά περίπου 80.000 τόνους.

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Η εξέλιξη αυτή αναμένεται, σύμφωνα με τον ίδιο, να δημιουργήσει έλλειμμα περίπου 20.000 τόνων φέτας, σε μία περίοδο κατά την οποία οι εξαγωγές του προϊόντος εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά.

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Λιγότερα από 8 εκατομμύρια πρόβατα

Πίσω από τη μειωμένη παραγωγή βρίσκεται η σημαντική συρρίκνωση του ζωικού κεφαλαίου, ένα πρόβλημα που, όπως υποστήριξε ο κ. Σαράντης, έχει συσσωρευτεί σε βάθος τουλάχιστον 15 ετών και επιδεινώθηκε από τις ζωονόσους.

Οι απώλειες παραγωγικών ζώων υπολογίζονται περίπου στις 500.000, ενώ μόνο στη Λέσβο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, θανατώθηκαν 80.000 ζώα.

Πλέον ο συνολικός αριθμός των προβάτων έχει υποχωρήσει κάτω από τα 8 εκατομμύρια, περιορίζοντας σημαντικά τις διαθέσιμες ποσότητες γάλακτος για τις τυροκομικές επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση από το εξωτερικό δεν παρουσιάζει αντίστοιχη κάμψη. Αντίθετα, οι εξαγωγές φέτας καταγράφουν αύξηση 7%, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα αποθέματα των γαλακτοβιομηχανιών να μειώνονται.

«Οι πελάτες του εξωτερικού ζητούν τυρί χωρίς να ρωτούν την τιμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Σαράντης, εκφράζοντας την ανησυχία ότι οι ποσότητες μπορεί να μην επαρκέσουν μέχρι το τέλος του έτους.

Από τα 12-13 ευρώ στα 15-16 ευρώ

Οι συνέπειες της στενότητας στην αγορά γάλακτος περνούν ήδη, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, στον τελικό καταναλωτή.

Η τιμή της φέτας, που σήμερα κινείται σε επίπεδα περίπου 12-13 ευρώ το κιλό, εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει στα 15-16 ευρώ το κιλό.

«Οι ανατιμήσεις έχουν γίνει και θα γίνουν και άλλες», σημείωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας.

Η αύξηση των τιμών φαίνεται παράλληλα να αλλάζει μέρος των καταναλωτικών συνηθειών, καθώς ορισμένοι καταναλωτές στρέφονται ήδη σε φθηνότερα λευκά τυριά.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι και η αναφορά του κ. Σαράντη στο ενεργειακό κόστος. Όπως υποστήριξε, η επιβάρυνση από την ενέργεια είναι πλέον «αμελητέα» σε σύγκριση με την αύξηση του κόστους της πρώτης ύλης.

Τουλάχιστον δύο χρόνια για να αποκατασταθεί η παραγωγή

Ως βασική διέξοδο από την κατάσταση παρουσιάζεται η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, διαδικασία η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί να αποδώσει άμεσα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο χρόνια προκειμένου η παραγωγή να επανέλθει σε υψηλότερα επίπεδα.

Μία από τις επιλογές είναι οι κτηνοτρόφοι να διατηρούν περισσότερα αρνιά για την ανανέωση των κοπαδιών τους. Αντίθετα, οι εισαγωγές ζώων χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή εξαιτίας των αυστηρών προδιαγραφών που διέπουν την παραγωγή της φέτας ΠΟΠ, τόσο ως προς την προέλευση του γάλακτος όσο και ως προς τις φυλές των ζώων.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Χρήστος Αποστολόπουλος, προειδοποίησε από την πλευρά του ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθούν αγορές για την ελληνική φέτα, εφόσον οι επιχειρήσεις αδυνατούν λόγω περιορισμένης προσφοράς να ανταποκριθούν στη διεθνή ζήτηση.

Η μεγάλη μάχη για το «Greek yogurt»

Την ίδια στιγμή, διαφορετική εικόνα παρουσιάζει το ελληνικό γιαούρτι, το οποίο καταγράφει εντυπωσιακή εξαγωγική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι εξαγωγές ελληνικού γιαουρτιού αυξήθηκαν κατά 110% μέσα στην τελευταία τριετία, ενώ μόνο το 2025 η άνοδος έφτασε το 38%.

Παρά την εξαγωγική δυναμική, όμως, το αυθεντικό ελληνικό προϊόν αντιστοιχεί μόλις στο 6% της παγκόσμιας κατηγορίας «Greek yogurt».

«Όλο το υπόλοιπο είναι απομιμήσεις», υποστήριξε ο κ. Αποστολόπουλος, επισημαίνοντας ότι προϊόντα που παράγονται εκτός Ελλάδας χρησιμοποιούν διεθνώς την ελληνική ονομασία, περιορίζοντας την υπεραξία που θα μπορούσε να αποκομίζει η εγχώρια γαλακτοβιομηχανία.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ισχυρότερη προστασία του προϊόντος, ο ΣΕΒΓΑΠ έχει απευθυνθεί σε Γάλλο νομικό σύμβουλο, εξετάζοντας τρόπους περιορισμού της χρήσης της ονομασίας από ανταγωνιστικά προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/09/2026
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