«Σπίτι μου 3»: Ποιοι μπορούν να πάρουν στεγαστικό έως 230.000 ευρώ

Μια νέα ευκαιρία για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκου στεγαστικού πρόκειται να προσφέρει το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», το οποίο εκτιμάται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή περί τα τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου του 2027.

Η νέα δράση φιλοδοξεί να διευκολύνει περισσότερους πολίτες στην αγορά κατοικίας, αυξάνοντας τα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια, καθώς και τα όρια χρηματοδότησης και αξίας ακινήτου.

Με βάση, δε, τις αλλαγές που επέρχονται στο «Σπίτι μου 3» διευρύνονται οι επιλογές για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν δικό τους σπίτι, σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος κατοικίας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για πολλά νοικοκυριά.

Ο προϋπολογισμός, ο στόχος και τα κριτήρια

Με τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία συμμετοχής και τα δικαιολογητικά να οριστικοποιούνται πριν την έναρξη του προγράμματος, ο προϋπολογισμός του «Σπίτι μου 3» ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ και ο στόχος είναι να επωφεληθούν περίπου 20.000 νέοι, ζευγάρια και νοικοκυριά να αποκτήσουν την πρώτη – και – προσιτή κατοικία τους.

Μία από τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο πρόγραμμα είναι η ηλικία των ενδιαφερομένων, με το ηλικιακό όριο των δικαιούχων να αυξάνεται στα 55 έτη από 50 που ίσχυε στο «Σπίτι μου 2».

Η αξία της κατοικίας μπορεί να είναι έως 300.000 ευρώ, έναντι 250.000 ευρώ που ίσχυε στο «Σπίτι μου 2» και η μέγιστη δανειοδότηση έως 230.000 ευρώ από 190.000 ευρώ που ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Πάντα σε σύγκριση με το «Σπίτι μου 2», στο νέο πρόγραμμα η προσαύξηση του οικογενειακού εισοδήματος αυξάνεται σε 7.000 ευρώ ανά παιδί από 5.000 ευρώ.

Και ειδικότερα, για τους άγαμους, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια ανέρχονται στις 25.000 ευρώ από 20.000 ευρώ.

Τα ανώτατα εισοδηματικά όρια για τους έγγαμους ανέρχονται στις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, έναντι 28.000 ευρώ και προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια ανέρχονται στις 39.000 ευρώ και 7.000 ευρώ για κάθε παιδί (από 31.000 ευρώ και προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί).

Κατά συνέπεια με αυτό τον τρόπο το «Σπίτι μου 3» αποκτά μεγαλύτερη εμβέλεια για οικογένειες με παιδιά που αντιμετωπίζουν όπως είναι φυσικό και τις μεγαλύτερες ανάγκες σε επίπεδο κατοικίας.

Μία επίσης σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα είναι και η αύξηση των επιτρεπόμενων τετραγωνικών για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά, με επιπλέον 10 τ.μ. για κάθε τέκνο άνω των τεσσάρων.

Η χρηματοδότηση δύναται να καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου (το υπόλοιπο 10% με ίδια κεφάλαια του ωφελούμενου), γεγονός που διατηρεί το βασικό πλεονέκτημα του προγράμματος, δηλαδή πρόσβαση σε στεγαστικό δάνειο με σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

Υπενθυμίζεται πως από το «Σπίτι μου 1» και το «Σπίτι μου 2» ο αριθμός των ωφελούμενων ανήλθε σχεδόν 22.000, καθώς υπογράφηκαν 7.814 και 14.114 συμβάσεις αντίστοιχα.

«Ευκαιρία ζωής» – Τι λένε ωφελούμενοι του προγράμματος «Σπίτι μου 2»

Ο 28χρονος Δημήτρης Σταυριανάκης, ο οποίος ως φοιτητής εργαζόταν για να καλύπτει τα προσωπικά του έξοδα, εδώ και περίπου μία πενταετία είναι ενταγμένος στην αγορά εργασίας και στον τομέα που επιθυμούσε. Όπως είπε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ούτε καν μπορούσε να σκεφτεί πως θα μπορούσε να αποκτήσει δικό του σπίτι.

Το μικρό κεφάλαιο που είχε στη διάθεσή του, το υψηλό κόστος του τραπεζικού δανεισμού σε συνδυασμό με τις τιμές όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στα ακίνητα, καθιστούσαν απαγορευτική αυτήν την προοπτική.

Από γνωστό του έμαθε για το Σπίτι μου 2 και «κινητοποιήθηκα ώστε να διερευνήσω τι προσφέρει και τη δυνατότητα ίσως να αποκτήσω δικό μου σπίτι».

Για τον ίδιο αποδείχθηκε «ευκαιρία ζωής», όπως θα πει και εξηγεί: «Εξασφάλισα την πρώτη μου κατοικία μου. Μάλιστα θα έλεγα ότι υπήρξα και τυχερός γιατί κατάφερα να βρω σπίτι στην ευρύτερη περιοχή όπου επιθυμούσα-όχι μακριά από εκεί που μεγάλωσα-που πληρούσε τις προϋποθέσεις που είχα θέσει. Να έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης».

Η μηνιαία δόση για το σπίτι του αναφέρει πως είναι σε λογικά επίπεδα και πολύ χαμηλότερα από μία δόση ενός συνηθισμένου στεγαστικού δανείου και φυσικά απολύτως διαχειρίσιμη στο πλαίσιο του οικονομικού του προϋπολογισμού. Ερωτηθείς σχετικά και δίνοντας ένα μέτρο σύγκρισης, θα πει πως αυτό το σπίτι αν υποθέσουμε ότι ενοικιαζόταν, το ενοίκιο θα μπορούσε να ήταν τουλάχιστον έως και 200 ευρώ επιπλέον της δόσης που καταβάλλει.

«Πριν το πρόγραμμα ήξερα ότι δεν μπορούσα να αποκτήσω σπίτι», λέει και προσθέτει πως πλέον έχει και μία βάση που θα μπορεί να αξιοποιηθεί εάν μελλοντικά αλλάξουν οι συνθήκες ζωής και ανάγκες του.

Ο Χρήστος και η Ελίνα είναι ένα νεαρό ζευγάρι που με την απόκτηση του δεύτερου παιδιού τους, η ανάγκη για ένα σπίτι που να εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας έγινε επιτακτική.

Στην έκδοση «Ιστορίες που άλλαξαν ζωές – 26 προγράμματα – ένα υπουργείο – κάθε οικογένεια», του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που παρουσιάστηκε στην 90η ΔΕΘ μοιράζονται την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Το ζευγάρι, αφού ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη δράση μέσω του διαδικτύου, κατάφερε να αποκτήσει τη δική του κατοικία. Όπως λένε η αγορά αυτή δεν θα ήταν εφικτή κατά την παρούσα χρονική περίοδο χωρίς τη διευκόλυνση και τη στήριξη που τους προσέφερε το πρόγραμμα.

Μιλούν για τα οφέλη που αποκόμισαν, συγκρίνοντας τη νέα τους ζωή με την προηγούμενη. Το νέο τους σπίτι είναι μεγαλύτερο, πιο άνετο και βρίσκεται σε καλύτερη περιοχή, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των ίδιων και των παιδιών τους. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η μηνιαία δόση του δανείου τους είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με ένα κοινό στεγαστικό δάνειο. «Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί τα χρήματα που θα δίναμε θα τα δώσουμε κάπου αλλού, δηλαδή σε ανάγκες της οικογένειάς μας, των παιδιών», αναφέρουν.