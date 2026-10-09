CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντικαταβολή: Τέλος τα μετρητά στον courier – Τι αλλάζει στις online αγορές

Τι προβλέπει η νέα διάταξη για τις αγορές με αντικαταβολή – Υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές ανεξαρτήτως ποσού, οι εξαιρέσεις για φάρμακα, ηλικιωμένους και μικρούς οικισμούς.

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 9 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/10/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
courier
Palermo TECH HUB
Cosmos

Το δέμα θα φτάνει στην πόρτα, αλλά τα χαρτονομίσματα θα μένουν στο πορτοφόλι. Η συνήθεια της πληρωμής με μετρητά στον courier μπαίνει στο στόχαστρο νέας διάταξης που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

ΧΡΥΣΟΣ

Οι αγορές που παραδίδονται μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς και εξοφλούνται κατά την παραλαβή θα πληρώνονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα, όσο μικρή κι αν είναι η αξία τους. Η αντικαταβολή, επομένως, διατηρείται ως δυνατότητα εξόφλησης κατά την παράδοση. Αυτό που καταργείται, για τις συναλλαγές που εμπίπτουν στη διάταξη, είναι η πληρωμή της με μετρητά.

SUNSTOP

Χωρίς κατώτατο όριο

MARIS

Η παρέμβαση περιλαμβάνεται στο άρθρο 299 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΟΟ και τροποποιεί την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 3842/2010.

Ο γενικός κανόνας για την υποχρεωτική ηλεκτρονική εξόφληση συναλλαγών με ιδιώτες από 500 ευρώ και πάνω παραμένει. Δίπλα του προστίθεται ειδική πρόβλεψη για τις παραδόσεις μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς. Όταν η αξία της αγοράς καταβάλλεται κατά την παράδοση, η εξόφληση θα γίνεται ηλεκτρονικά, ανεξαρτήτως ποσού.

Στην πράξη, το ύψος της παραγγελίας παύει να λειτουργεί ως διαχωριστική γραμμή. Μια αγορά 10 ευρώ θα ακολουθεί τον ίδιο κανόνα με μια αγορά 100 ή 300 ευρώ, εφόσον παραδίδεται με αυτόν τον τρόπο και δεν υπάγεται σε εξαίρεση.

Η διάταξη αφήνει περισσότερες από μία επιλογές εξόφλησης. Εκτός από τις κάρτες, αναφέρει ενδεικτικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών και ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

Οι πλατφόρμες και η εξαίρεση του φαγητού

Η αλλαγή φτάνει και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του OT, στο πεδίο της ρύθμισης περιλαμβάνονται αγορές προϊόντων  και μέσω efood και Wolt, εφόσον δεν πρόκειται για φαγητό και η παράδοση πραγματοποιείται με τους όρους που προβλέπει η διάταξη.

Η εξαίρεση του φαγητού διατηρεί τη δυνατότητα πληρωμής με μετρητά στις παραγγελίες εστίασης. Ωστόσο, η ίδια πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιείται και για την αγορά άλλων προϊόντων, τα οποία θα υπάγονται στον νέο κανόνα.

Ποιοι θα μπορούν να συνεχίσουν με μετρητά

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σχεδιάζονται εξαιρέσεις για φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων μη συνταγογραφούμενων, για άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών και για μικρούς οικισμούς έως 500 κατοίκους και νησιά με κατοίκους έως 3.100.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 9 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 09/10/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

The Economist: Έρχεται τυφώνας για τα φορολογικά συστήματα

7 Οκτωβρίου 2026

Diesel – βενζίνη: Έως δύο χρόνια για να ξαναγεμίσουν τα αποθέματα!

7 Οκτωβρίου 2026

Προϋπολογισμός ΕΕ: Σύγκρουση για τη Συνοχή και για τις μεγάλες περικοπές

6 Οκτωβρίου 2026
euro digital

Έρχεται το ψηφιακό ευρώ – Μπαίνει στο Wallet

2 Οκτωβρίου 2026

Συναγερμός για τον ενεργειακό χειμώνα στην ΕΕ – Η Κομισιόν προειδοποιεί για εκτίναξη του κόστους

30 Σεπτεμβρίου 2026
kaysima times

Καύσιμα: Νέος προβληματισμός στην αντλία – Το ιστορικό των αυξήσεων και τι περιμένουν οι ειδικοί

29 Σεπτεμβρίου 2026
akinhta

Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων: Σε μία πλατφόρμα όσα γνωρίζουν εφορία, πολεοδομία, δήμος και κτηματολόγιο για κάθε ιδιοκτησία

29 Σεπτεμβρίου 2026

Euronews: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις χώρες να περιορίσουν τη ζήτηση ενέργειας

28 Σεπτεμβρίου 2026

Ηλεκτρικό ρεύμα: Στροφή των καταναλωτών στα μπλε τιμολόγια

27 Σεπτεμβρίου 2026

Συναγερμός για το diesel στην Ευρώπη – Εφιαλτικές εκτιμήσεις για 350 δολάρια το βαρέλι!

26 Σεπτεμβρίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button