Αντικαταβολή: Τέλος τα μετρητά στον courier – Τι αλλάζει στις online αγορές

Το δέμα θα φτάνει στην πόρτα, αλλά τα χαρτονομίσματα θα μένουν στο πορτοφόλι. Η συνήθεια της πληρωμής με μετρητά στον courier μπαίνει στο στόχαστρο νέας διάταξης που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Οι αγορές που παραδίδονται μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς και εξοφλούνται κατά την παραλαβή θα πληρώνονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα, όσο μικρή κι αν είναι η αξία τους. Η αντικαταβολή, επομένως, διατηρείται ως δυνατότητα εξόφλησης κατά την παράδοση. Αυτό που καταργείται, για τις συναλλαγές που εμπίπτουν στη διάταξη, είναι η πληρωμή της με μετρητά.

Χωρίς κατώτατο όριο

Η παρέμβαση περιλαμβάνεται στο άρθρο 299 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΟΟ και τροποποιεί την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 3842/2010.

Ο γενικός κανόνας για την υποχρεωτική ηλεκτρονική εξόφληση συναλλαγών με ιδιώτες από 500 ευρώ και πάνω παραμένει. Δίπλα του προστίθεται ειδική πρόβλεψη για τις παραδόσεις μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς. Όταν η αξία της αγοράς καταβάλλεται κατά την παράδοση, η εξόφληση θα γίνεται ηλεκτρονικά, ανεξαρτήτως ποσού.

Στην πράξη, το ύψος της παραγγελίας παύει να λειτουργεί ως διαχωριστική γραμμή. Μια αγορά 10 ευρώ θα ακολουθεί τον ίδιο κανόνα με μια αγορά 100 ή 300 ευρώ, εφόσον παραδίδεται με αυτόν τον τρόπο και δεν υπάγεται σε εξαίρεση.

Η διάταξη αφήνει περισσότερες από μία επιλογές εξόφλησης. Εκτός από τις κάρτες, αναφέρει ενδεικτικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών και ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

Οι πλατφόρμες και η εξαίρεση του φαγητού

Η αλλαγή φτάνει και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του OT, στο πεδίο της ρύθμισης περιλαμβάνονται αγορές προϊόντων και μέσω efood και Wolt, εφόσον δεν πρόκειται για φαγητό και η παράδοση πραγματοποιείται με τους όρους που προβλέπει η διάταξη.

Η εξαίρεση του φαγητού διατηρεί τη δυνατότητα πληρωμής με μετρητά στις παραγγελίες εστίασης. Ωστόσο, η ίδια πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιείται και για την αγορά άλλων προϊόντων, τα οποία θα υπάγονται στον νέο κανόνα.

Ποιοι θα μπορούν να συνεχίσουν με μετρητά

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σχεδιάζονται εξαιρέσεις για φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων μη συνταγογραφούμενων, για άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών και για μικρούς οικισμούς έως 500 κατοίκους και νησιά με κατοίκους έως 3.100.