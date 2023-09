Ανησυχία για τον φονικό μύκητα «Candida Auris»

Send an email

Follow on Twitter

Αυξάνεται η διασπορά του μύκητα candida auris στα ελληνικά νοσοκομεία, ενός από τα παθογόνα που ενοχοποιούνται για ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Το περιστατικό candida auris που εντοπίστηκε σε ασθενή η οποία νοσηλεύεται σε απομόνωση στο Νοσοκομείο Χανίων, έρχεται να επιβεβαιώσει την αναδυόμενη απειλή, αυξάνοντας το επίπεδο συναγερμού για τις λοιμώξεις στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ, τομέας για τον οποίο η χώρα μας είναι «πρωταθλήτρια» στην Ευρώπη.

Όπως προκύπτει από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η ασθενής στο νοσοκομείο Χανίων νοσηλευόταν στην απομόνωση από την πρώτη στιγμή. Στις καλλιέργειες που ελήφθησαν την ημέρα εισαγωγής της στο νοσοκομείο ανιχνεύθηκε ο συγκεκριμένος μύκητας. Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το σχετικό πρωτόκολλο και έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα με τις οδηγίες της επιτροπής λοιμώξεων.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΕΟΔΥ για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, ο μύκητας candida auris ευθύνεται για 122 θανάτους το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2022, εκ των οποίων 40 (34,8%) αφορούσαν σε διεισδυτική λοίμωξη. Το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν καταγραφεί 429 περιστατικά Candida Auris, από 45 δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας, εκ των οποίων 27 (60%) εντός του νομού Αττικής. Από το σύνολο των περιστατικών, 115 (26,8%) αφορούσαν σε διεισδυτικές λοιμώξεις, ενώ τα 314 (73,2%) σε αποικισμό ασθενών.

Ο ΕΟΔΥ εκτιμά πως τα δεδομένα δείχνουν ότι ο εν λόγω μύκητας απομονώνεται με αυξανόμενη συχνότητα στο νοσοκομειακό περιβάλλον, γεγονός που σε κάποιο βαθμό οφείλεται στην αύξηση της εργαστηριακής διερεύνησης για το παθογόνο.

Στην πρώτη θέση η Ελλάδα στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

Τα αποτελέσματα της μελέτης του ΕΟΔΥ, που δημοσιεύτηκε στα τέλη Αυγούστου, δείχνουν ότι η χώρα μας όσον αφορά στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις συνεχίζει να κατέχει τη θλιβερή πρωτιά ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες.

Πιο αναλυτικά, το 12,1% των νοσηλευόμενων εμφάνισε τουλάχιστον μία λοίμωξη την ημέρα της καταγραφής. Σε κάθε ασθενή με λοίμωξη αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο 1,2 λοιμώξεις. Από το σύνολο των 1.408 λοιμώξεων που καταγράφηκαν στο δείγμα και το χρονικό διάστημα της μελέτης, το 69,6% εμφανίστηκε 48 ώρες μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, ενώ στο 28,6% των λοιμώξεων ο ασθενής παρουσίαζε τη λοίμωξη κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Οι ήδη εκδηλωμένες λοιμώξεις κατά την εισαγωγή είχαν πιθανή προέλευση το ίδιο νοσοκομείο (επανεισαγωγή ασθενούς) στο 7,5% των περιπτώσεων, άλλο νοσοκομείο στο 8,9%, Μονάδες Χρονίως Πασχόντων στο 2,9% και μη καθορισμένης προέλευσης στο 9,2%. Για το 1,8% των λοιμώξεων η προέλευση δε μπορούσε να καθοριστεί.

Η Candida auris (C. auris) καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 2009, ενώ οι πρώτες γνωστές λοιμώξεις στις ΗΠΑ χρονολογούνται από το 2013. Η C. auris προκαλεί συστηματικές λοιμώξεις, όπως βακτηριαιμίες, λοιμώξεις μαλακών μορίων και χειρουργικού πεδίου. Εμφανίζει αντοχή σε σημαντικά αντιμυκητικά φάρμακα όπως οι αζόλες και συχνά αντοχή και σε άλλες κατηγορίες αντιμυκητικών φαρμάκων όπως οι εχινοκανδίνες και η αμφοτερικίνη Β, που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θεραπεία διεισδυτικών/ συστηματικών λοιμώξεων από στελέχη Candida. Ο μύκητας προκαλεί επιδημίες σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί έγκαιρα η C. auris σε νοσηλευόμενους ασθενείς, ώστε να ληφθούν άμεσα οι ειδικές προφυλάξεις για την πρόληψη της διασποράς του.