Το ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας στην Ευρώπη αποκαλύφθηκε σε ένα μικρό πολωνικό χωριό

Ένα τεράστιο άγαλμα της Παναγίας, το οποίο θεωρείται το ψηλότερο της Ευρώπης, εγκαινιάστηκε το Σάββατο σε ένα μικρό πολωνικό χωριό. Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην καθαγίαση του μνημείου, το οποίο υψώνεται 55,6 μέτρα πάνω από το Konotopie στην κεντρική Πολωνία, ένα χωριό με λιγότερους από 150 κατοίκους.

Ενώ ελικόπτερα σκορπούσαν μικροσκοπικά κόκκινα τριαντάφυλλα πάνω από το πλήθος, ιερείς με λευκές στολές τέλεσαν τη λειτουργία και το λαϊκό συγκρότημα «Mazowsze» τραγούδησε και χόρεψε υπό τους ήχους παραδοσιακής πολωνικής μουσικής.

Το υψηλότερο άγαλμα Παναγίας στην Ευρώπη

Το άγαλμα είναι ψηλότερο – αν και βρίσκεται σε λιγότερο εντυπωσιακή τοποθεσία – από το άγαλμα του Χριστού στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, το οποίο έχει ύψος 38 μέτρα συμπεριλαμβανομένου του βάθρου του. Το ύψος του πολωνικού μνημείου περιλαμβάνει ένα βάθρο σε σχήμα στέμματος ύψους 15 μέτρων.

Υπερβαίνει επίσης ένα άλλο θρησκευτικό μνημείο μεγάλης κλίμακας στην Πολωνία, το άγαλμα του Χριστού Βασιλιά στη δυτική πόλη Świebodzin, το οποίο αποκαλύφθηκε το 2010 και, μαζί με τον λόφο πάνω στον οποίο στέκεται, έχει ύψος 52,5 μέτρα.

Στις Φιλιππίνες υπάρχει ένα ψηλότερο άγαλμα της Παναγίας, το οποίο έχει ύψος 98 μέτρα. Ωστόσο, το νέο άγαλμα στην Πολωνία θεωρείται το μεγαλύτερο του είδους του στην Ευρώπη.

Ο Lech Wałęsa, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τον ηγετικό του ρόλο στην πολωνική αντικομμουνιστική αντίσταση ως επικεφαλής του συνδικάτου «Αλληλεγγύη» και αργότερα διετέλεσε πρόεδρος της Πολωνίας, κατείχε θέση στην πρώτη σειρά κατά τη διάρκεια της τελετής.

«Αυτό είναι το τέλος της πορείας μου», δήλωσε ο 82χρονος Wałęsa, υπονοώντας ότι οι αγώνες που είχε υποστηρίξει επί μακρόν, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας και της καθολικής πίστης, έχουν πλέον ολοκληρωθεί. «Ξεκίνησα με την Παναγία και τελειώνω με την Παναγία».

Ο καθολικισμός στην Πολωνία

Οι περισσότεροι Πολωνοί αυτοπροσδιορίζονται ως καθολικοί. Η Εκκλησία διαδραμάτισε ισχυρό ρόλο στη δημόσια ζωή μετά την πτώση του κομμουνισμού το 1989, επωφελούμενη από το κύρος που απέκτησε χάρη στην υποστήριξή της προς την αντικομμουνιστική αντιπολίτευση.

Η χώρα είναι η πατρίδα του Ιωάννη Παύλου Β’, ο οποίος διετέλεσε πάπας από το 1978 έως τον θάνατό του το 2005. Ένα τεράστιο άγαλμά του – αν και πολύ μικρότερο από αυτό της Παναγίας – αποκαλύφθηκε πριν από περισσότερο από μια δεκαετία στην πόλη Częstochowa.

Η επιρροή της θρησκείας στη δημόσια ζωή έχει σταδιακά μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως μεταξύ των νεότερων ηλικιών και στις αστικές περιοχές. Ωστόσο, η Καθολική Εκκλησία εξακολουθεί να ασκεί επιρροή, ειδικά στις αγροτικές κοινότητες και μεταξύ των παλαιότερων γενεών.

Το άγαλμα ανατέθηκε από τον Roman Karkosik, έναν πλούσιο Πολωνό επιχειρηματία, και τη σύζυγό του, Grażyna.

Το ζευγάρι έχει δηλώσει ότι το μνημείο αποτελεί έκφραση της ευγνωμοσύνης τους προς τον Θεό. «Το άγαλμα θα είναι για όλους τους ανθρώπους», δήλωσε η Grażyna. «Ο καθένας από εμάς που θα έρθει να το δει θα σκεφτεί πιο βαθιά τη δική του ζωή, όχι μόνο τον Θεό».

Οι τοπικές αρχές ελπίζουν ότι το μνημείο θα εξελιχθεί σε σημαντικό τόπο προσκυνήματος και τουριστικό προορισμό.