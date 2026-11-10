Λογαριασμοί ρεύματος: Μείωση 50% στις χρεώσεις ΥΚΩ και νέα προστασία καταναλωτών – Σήμερα το νομοσχέδιο στη Βουλή

▤ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ Τα βασικά σημεία του άρθρου Κατατίθεται στην Ολομέλεια νομοσχέδιο με αλλαγές για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την προστασία των καταναλωτών.

Προβλέπεται προστασία από διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιπτώσεις αμφισβήτησης λογαριασμού και υποχρέωση παροχής σταθερών και δυναμικών τιμολογίων από τους προμηθευτές.

Παρατείνεται η παραμονή στην υπηρεσία τελευταίου καταφυγίου σε έξι μήνες και μειώνεται κατά 50% η χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης.

Οι αλλαγές αφορούν και τους κατοίκους της Κρήτης και θα τεθούν σε ισχύ μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Σύνοψη με την βοήθεια AI

Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην προστασία των καταναλωτών περιλαμβάνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο εισάγεται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες ρυθμίσεις για την προστασία των πολιτών από διακοπές ηλεκτροδότησης, η δυνατότητα επιλογής συμβάσεων σταθερής τιμής και η μείωση κατά 50% συγκεκριμένης χρέωσης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την ευρωπαϊκή Οδηγία 2024/1711, η οποία αφορά τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι αλλάζει όταν ένας καταναλωτής αμφισβητεί τον λογαριασμό

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις προβλέπεται στο άρθρο 6.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, ενισχύεται η προστασία των καταναλωτών από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αμφισβήτησης λογαριασμού ή εξωδικαστικής επίλυσης σχετικής διαφοράς.

Στόχος είναι να αποφεύγονται διακοπές παροχής σε περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εξέτασης της καταγγελίας.

Η ρύθμιση δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως γενική απαλλαγή από την υποχρέωση εξόφλησης λογαριασμών.

Η προστασία θα εφαρμόζεται υπό τις προϋποθέσεις που θα ορίζει το τελικό νομοθετικό πλαίσιο.

Υποχρεώσεις για σταθερά και δυναμικά τιμολόγια

Το άρθρο 7 αφορά τη δυνατότητα των καταναλωτών να επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικού τύπου συμβάσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Προβλέπεται υποχρέωση των προμηθευτών για διάθεση συμβάσεων ορισμένου χρόνου με σταθερή τιμή, καθώς και συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου.

Σκοπός είναι η ενίσχυση των επιλογών των καταναλωτών και η μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τον τρόπο διαμόρφωσης των χρεώσεων.

Η επιλογή του κατάλληλου τιμολογίου θα εξακολουθεί να εξαρτάται από το προφίλ κατανάλωσης και τους όρους κάθε σύμβασης.

Νέοι κανόνες για τους προμηθευτές ενέργειας

Στο άρθρο 8 προβλέπονται υποχρεώσεις διαχείρισης και αντιστάθμισης κινδύνου για τους προμηθευτές.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων από τις μεγάλες διακυμάνσεις της αγοράς.

Η κυβερνητική επιχειρηματολογία συνδέει τη ρύθμιση με μεγαλύτερη σταθερότητα και προστασία των καταναλωτών.

Παρατείνεται η παραμονή στην υπηρεσία τελευταίου καταφυγίου

Σημαντική αλλαγή περιλαμβάνεται και στο άρθρο 9.

Προβλέπεται η δυνατότητα παραμονής των καταναλωτών στην υπηρεσία τελευταίου καταφυγίου για τουλάχιστον έξι μήνες, αντί για το προηγούμενο ελάχιστο διάστημα των τριών μηνών.

Η υπηρεσία αυτή αφορά περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται προσωρινή διασφάλιση της ηλεκτροδότησης υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες.

Μείωση 50% στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 57, το οποίο προβλέπει μείωση κατά 50% της μοναδιαίας χρέωσης Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης για οικιακούς καταναλωτές.

Η παρέμβαση αφορά συγκεκριμένο τμήμα των ρυθμιζόμενων χρεώσεων του λογαριασμού.

Δεν σημαίνει ότι ο συνολικός λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος θα μειωθεί κατά 50%, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν χρεώσεις προμήθειας, άλλες ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές για τα νοικοκυριά της Κρήτης

Οι νέες ρυθμίσεις ενδιαφέρουν άμεσα τους κατοίκους της Κρήτης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική οικογενειακή δαπάνη.

Η δυνατότητα μεγαλύτερης προστασίας σε περιπτώσεις αμφισβητούμενων χρεώσεων και η μείωση συγκεκριμένων επιβαρύνσεων μπορούν να επηρεάσουν θετικά την καθημερινότητα των καταναλωτών.

Ωστόσο, το πραγματικό οικονομικό όφελος θα εξαρτηθεί από την κατανάλωση και το ισχύον τιμολόγιο κάθε νοικοκυριού.

Πότε θα τεθούν σε ισχύ

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Σήμερα εισάγεται στην Ολομέλεια.

Οι αλλαγές δεν πρέπει να παρουσιαστούν ως ήδη εφαρμοζόμενες πριν από την ολοκλήρωση της ψήφισης και τη δημοσίευση του τελικού νόμου.