Επίδομα θέρμανσης 2026–2027: Σήμερα αναμένεται το άνοιγμα του myΘέρμανση – Τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές πολυκατοικιών

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026–2027, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να αναμένεται να ενεργοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026.

Η έναρξη της διαδικασίας ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια ή άλλες επιλέξιμες μορφές θέρμανσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της φετινής περιόδου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου, καθώς οι διαχειριστές πρέπει να έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία του κτιρίου πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενοίκων.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση, η πλατφόρμα αναμενόταν να ενεργοποιηθεί εντός της Τρίτης, εκτός απροόπτου.

Η πληροφορία αφορά προγραμματισμένη ενεργοποίηση και δεν αποτελεί επιβεβαίωση ότι η εφαρμογή είχε ήδη ανοίξει κατά τον χρόνο σύνταξης του άρθρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας μέσα από την επίσημη ψηφιακή πύλη myAADE.

Έως τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Το δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026.

Η προκαταβολή αναμένεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Οι προθεσμίες αφορούν τον ανακοινωμένο σχεδιασμό και θα πρέπει να ελέγχονται με βάση τις τελικές οδηγίες της ΑΑΔΕ.

Τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές

Οι διαχειριστές πολυκατοικιών με κεντρική θέρμανση πετρελαίου οφείλουν να δημιουργήσουν ή να επικαιροποιήσουν το προφίλ του κτιρίου στην πλατφόρμα.

Στα στοιχεία που πρέπει να καταχωριστούν περιλαμβάνονται τα διαμερίσματα, οι αριθμοί τους και τα χιλιοστά συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης.

Η ορθή καταχώριση είναι απαραίτητη ώστε οι ένοικοι να μπορούν να επιλέξουν το διαμέρισμά τους κατά την υποβολή της αίτησης.

Τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει διαχειριστής

Σε πολυκατοικίες χωρίς διαχειριστή, οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι πρέπει να συμφωνήσουν ποιο πρόσωπο θα αναλάβει την εκπροσώπηση του κτιρίου.

Ο εκπρόσωπος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει τη δημιουργία του σχετικού προφίλ και την καταχώριση των στοιχείων που απαιτούνται.

Αντίστοιχη διαδικασία συνεννόησης μπορεί να χρειαστεί όταν δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Τι ισχύει με τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας

Εφόσον η πολυκατοικία διαθέτει δικό της ΑΦΜ, τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου πρέπει να εκδίδονται με τα σωστά φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ.

Ο διαχειριστής πρέπει επίσης να καταχωρίσει τον σχετικό ΑΦΜ στο προφίλ του κτιρίου.

Παράλληλα, κατά την υποβολή της αίτησης από τους ενοίκους απαιτείται προσοχή στα στοιχεία του εκπροσώπου.

Αλλαγή διαχειριστή

Ειδική περίπτωση αποτελεί η αλλαγή διαχειριστή κατά τη διάρκεια της περιόδου επιδότησης.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οδηγίες, ο νέος εκπρόσωπος πρέπει να δημιουργήσει νέο προφίλ, χρησιμοποιώντας τον δικό του ΑΦΜ.

Η μεταβολή χρειάζεται προσοχή, ιδιαίτερα όταν έχει ήδη ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πληρωμής ή έχει παρέλθει η προθεσμία αιτήσεων.

Τι γίνεται όταν κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα

Διαφορετική διαδικασία ακολουθείται στις πολυκατοικίες όπου κάθε διαμέρισμα διαθέτει ανεξάρτητο καυστήρα.

Σε αυτή την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για κατοικία με ανεξάρτητη θέρμανση.

Τα παραστατικά αγοράς καυσίμου πρέπει να αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Πώς θα αποφευχθούν λάθη

Οι δικαιούχοι πρέπει να ελέγξουν τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τα στοιχεία της κύριας κατοικίας και τις πληροφορίες που απαιτούνται για το είδος θέρμανσης.

Στις πολυκατοικίες, η έγκαιρη επικοινωνία μεταξύ διαχειριστή και ενοίκων μπορεί να αποτρέψει καθυστερήσεις.

Η οριστική επιλεξιμότητα και το ποσό του επιδόματος καθορίζονται από τις επίσημες προϋποθέσεις του προγράμματος και όχι μόνο από την υποβολή της αίτησης.