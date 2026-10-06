Προϋπολογισμός ΕΕ: Σύγκρουση για τη Συνοχή και για τις μεγάλες περικοπές

Σε σκληρό «μπρα ντε φερ» για το ύψος αλλά και την κατανομή του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού εξελίσσεται η διαπραγμάτευση μεταξύ δύο αντίπαλων στρατοπέδων, λίγο πριν από την παρουσίαση νέας συμβιβαστικής πρότασης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 από την ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κόκκινη γραμμή η Συνοχή και η ΚΑΠ

Δεκαεπτά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, απαντούν στην απαίτηση έξι δημοσιονομικά «φειδωλών» χωρών για περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, θέτοντας ως αδιαπραγμάτευτη «κόκκινη γραμμή» την προστασία της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

«Δεν είναι η στιγμή να χαμηλώσει η Ευρώπη τις φιλοδοξίες της», υπογραμμίζουν οι λεγόμενοι «Φίλοι της Συνοχής» σε επιστολή προς τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, με πρωτοβουλία της Ιταλίας και της Ρουμανίας. Οι 17 χώρες εκτιμούν ότι οι νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως η ασφάλεια, η άμυνα, η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα, απαιτούν πρόσθετους πόρους και δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω περικοπών στις παραδοσιακές πολιτικές της ΕΕ.

Παράλληλα, δηλώνουν ανοικτές στη συζήτηση για νέους ίδιους πόρους, πιο σταδιακή αποπληρωμή του χρέους του NextGenerationEU και περιορισμένα, στοχευμένα εργαλεία δανεισμού για στρατηγικές προτεραιότητες.

Οι «φειδωλοί» ζητούν μικρότερο προϋπολογισμό

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία. Οι έξι χώρες ζητούν δραστική μείωση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ,απορρίπτουν νέο κοινό δανεισμό και επιμένουν ότι ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να είναι ρεαλιστικά χρηματοδοτήσιμος από τα κράτη που επωμίζονται το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος.

Η διαχωριστική γραμμή είναι πλέον σαφής: οι «Φίλοι της Συνοχής» ζητούν διατήρηση της χρηματοδότησης για τη Συνοχή και την ΚΑΠ με επιπλέον πόρους για τις νέες ανάγκες, ενώ οι «φειδωλοί» επιδιώκουν μικρότερο συνολικό προϋπολογισμό και ανακατεύθυνση πόρων προς τις νέες προτεραιότητες της Ένωσης.

Το βάρος μεταφέρεται τώρα στην ιρλανδική προεδρία,η οποία αναμένεται να παρουσιάσει εντός των ημερών νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της 15ης Οκτωβρίου. Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να επιδιώκει συμφωνία έως το τέλος του έτους, η πρόταση αυτή θα αποτελέσει το πρώτο κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών.