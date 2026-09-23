Πετρέλαιο θέρμανσης: Η πρόταση Τσίπρα που «βραχυκύκλωσε» την κυβέρνηση

Αιφνιδιασμός και αμηχανία σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία από την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πειραιώς και Μαξίμου δείχνουν να αιφνιδιάστηκαν από το βίντεο που ανάρτησε το πρωί της Τρίτης ο πρώην πρωθυπουργός με τα τέσσερα διαφορετικά εργαλεία στη διάθεση της κυβέρνησης για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία.

«Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αφήνοντας σαφείς αιχμές για μια κυβέρνηση που δεν «έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας».

Το μούδιασμα στο κυβερνών κόμμα εκδηλώθηκε με το «καλημέρα». Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κυρανάκης, θεώρησε εφαρμόσιμη την πρόταση Τσίπρα για το πετρέλαιο θέρμανσης ενώ αναγνώρισε ότι οι σημερινές τιμές επιβαρύνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ερωτηθείς σε πρωινή εκπομπή (ΣΚΑΪ) αν μπορεί να υλοποιηθεί η παρέμβαση που πρότεινε ο πρώην πρωθυπουργός, απάντησε: «πιστεύω πως ναι».

Από την άλλη πλευρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ίδιο κανάλι, κατέφυγε στο γνωστό «καταφύγιο» του Μαξίμου, δηλαδή στο παρελθόν, εξαπολύοντας επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό.

«Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε: να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα, και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών», ανέφερε με αρκετή δόση ειρωνείας.

«Δεν ξέρω αν την περίοδο 2015-2019 περνούσαν καλύτερα οι 600.000 άνεργοι, οι οποίοι βρήκαν δουλειά τα τελευταία χρόνια», υποστήριξε, κάνοντας «βουτιά» στο παρελθόν και συγκρίνοντας διαφορετικές καταστάσεις και άλλες τιμές είπε ότι επί διακυβέρνησης Τσίπρα ο ΕΦΚ στην αμόλυβδη αυξήθηκε «από 670 στα 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα», ενώ στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης «από τα 330 στα 410 ευρώ ανά 1.000 λίτρα».

Η παρέμβαση του ΥΠΕΘΟΟ

Γρήγορα αντανακλαστικά επέδειξε και το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών που αντέδρασε άμεσα στο βίντεο Τσίπρα. Με μια ανακοίνωση που φέρει τον τίτλο: «Οι εύκολες εξαγγελίες της ΕΛΑΣ και η δύσκολη πραγματικότητα» το ΥΠΕΘΟ σπεύδει να τονίσει πως «ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε την τιμή που θέλει για το πετρέλαιο στην αντλία και μετά παρέθεσε τα μέτρα που, υποτίθεται, οδηγούν σε αυτή. Μόνο που ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή λείπει το βασικό: η αριθμητική» και να διαψεύσει… τον Κώστα Κυρανάκη που θεωρεί εφικτό πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,4 ευρώ το λίτρο.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής, σχολίασε (OPEN TV) τις ανακοινώσεις και τις διαρροές του υπουργείου Οικονομικών, αντιπαραβάλλοντάς τες με τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη: «Με το να βγάζει μόνο ανακοινώσεις, οτιδήποτε θέλει να βγάλει το υπουργείο Οικονομικών σήμερα, με διαρροές, πηγές και non paper, δεν αλλάζει η πραγματικότητα. Μάλλον, μάλιστα, το non paper αυτό δεν είχε προλάβει να το πάρει ο κ. Κυρανάκης σήμερα το πρωί» σχολίασε και τόνισε: «δεν είχε προλάβει να δει το non paper, προφανώς, και απάντησε ενστικτωδώς αυτό που πραγματικά πιστεύει».

Παρουσίασε τις τέσσερις προτάσεις της ΕΛΑΣ: «Προτείναμε τέσσερα πολύ συγκεκριμένα εργαλεία, τα οποία είναι εφαρμόσιμα: να υπάρχει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων, να υπάρξει φορολογία στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, να υπάρξει μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο μισό, όσο επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση — σε αυτό θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι, ό,τι ακριβώς επιτρέπεται και εφαρμόζεται και αλλού — και μείωση του ΦΠΑ στο καύσιμο στο 13%, όπως έκανε και η Ισπανία». Όπως τόνισε: «Ένα από αυτά ή κάποια από αυτά μπορεί και οφείλει να τα εφαρμόσει η κυβέρνηση. Το γιατί δεν τα κάνει είναι δική της επιλογή».

Αναφερόμενος στα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, ο Κώστας Καρπουχτσής επισήμανε: «Σήμερα που μιλάμε, τα τελευταία δέκα χρόνια το μέσο κέρδος των διυλιστηρίων ήταν στα 13 λεπτά. Τώρα το κέρδος που έχουν τα διυλιστήρια είναι 60 λεπτά στο λίτρο. Καταλαβαίνετε το σημαντικό περιθώριο. Είναι πολιτική επιλογή αυτό το οποίο συζητάμε».

Στάθηκε επίσης στη φορολόγηση των υπερκερδών: «Όταν μόνο στο πρώτο εξάμηνο υπήρχαν στα δύο διυλιστήρια περίπου δύο δισεκατομμύρια κέρδη και 1,2-1,3 δισεκατομμύρια εξ αυτών θεωρούνται υπερκέρδη, αυτό, με συγχωρείτε, είναι πολιτική επιλογή. Μπορεί να το έκανε για κάποια χρόνια πολύ πριν η κυβέρνηση, σήμερα όμως δεν ακούσαμε κουβέντα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει: «Αρχές Σεπτέμβρη ξεκίνησε μια πρωτοβουλία από έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των ουρανοκατέβατων κερδών των διυλιστηρίων. Από αυτή την κουβέντα απουσιάζει η ελληνική κυβέρνηση».

Κλείνοντας, σημείωσε: «Μας έχουν μπερδέψει λίγο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το είδαμε και στο επίδομα ανεργίας, όπου άλλα είπανε και μετά τα ανασκεύασαν. Βλέπουμε λίγο διαφορετικές πολιτικές. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάνε να εξηγήσουν στους πολίτες γιατί δεν το κάνουν. Γιατί η πολιτική φαίνεται στην αντλία, όχι στις υποσχέσεις».