Eurostat: Τα σπίτια ακριβαίνουν πιο γρήγορα από τα εισοδήματα – Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Πόσο πιο δύσκολο έγινε να αγοράσει κανείς σπίτι σε σχέση με το 2015; Η Eurostat βάζει δίπλα δίπλα τις τιμές των κατοικιών και το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών. Το 2025, ο λόγος τιμών προς εισόδημα ήταν 6,8% υψηλότερος στο σύνολο της ΕΕ από ό,τι μία δεκαετία νωρίτερα. Σε 17 χώρες ο δείκτης ανέβηκε, ενώ σε δέκα υποχώρησε.

Στην Ελλάδα, η άνοδος του ίδιου δείκτη έφτασε περίπου το 22,5%. Με άλλα λόγια, μέσα στη δεκαετία οι τιμές των σπιτιών απομακρύνθηκαν από τα εισοδήματα πολύ περισσότερο στην ελληνική αγορά απ’ ό,τι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πορτογαλία άνοιξε την ψαλίδα, η Ρουμανία την έκλεισε

Η μεγαλύτερη επιδείνωση καταγράφηκε στην Πορτογαλία, όπου ο λόγος τιμών προς εισόδημα αυξήθηκε κατά 60,8%. Αρκετά πίσω βρέθηκαν οι Κάτω Χώρες (+34,3%), ενώ ακολούθησαν η Ουγγαρία (+26,5%), η Τσεχία (+25,8%) και η Ισπανία (+24,5%).

Στην άλλη άκρη της κατάταξης, ο δείκτης υποχώρησε κατά 42,8% στη Ρουμανία, 25,2% στη Φινλανδία και 16,2% στη Βουλγαρία. Ο δείκτης μπορεί να πέσει ακόμη κι όταν τα σπίτια ακριβαίνουν, αρκεί τα εισοδήματα να αυξάνονται πιο γρήγορα. Η κατάταξη δείχνει πού άνοιξε ή έκλεισε περισσότερο η ψαλίδα. Για να συγκρίνει κανείς πόσο προσιτή είναι η αγορά ενός σπιτιού από χώρα σε χώρα, πιο άμεσο μέτρο είναι πόσα ετήσια εισοδήματα αντιστοιχούν στην τιμή του.

Αγορά κατοικίας στην ΕΕ – Πόσο άλλαξαν οι τιμές σε σχέση με τα εισοδήματα (2015–2025)

Θέση Χώρα Μεταβολή 1 Πορτογαλία +60,8% 2 Κάτω Χώρες +34,3% 3 Ουγγαρία +26,5% 4 Τσεχία +25,8% 5 Ισπανία +24,5% 6 Ελλάδα +22,5% 7 Σλοβενία +18,2% 8 Ιρλανδία +14,4% 9 Αυστρία +13,6% 10 Σλοβακία +11,2% 11 Λουξεμβούργο +10,6% 12 Λιθουανία +10,1% 13 Εσθονία +9,3% 14 Δανία +9,1% 15 Λετονία +6,0% 16 Γερμανία +1,6% 17 Κροατία +1,5% 18 Βέλγιο −2,7% 19 Πολωνία −3,7% 20 Γαλλία −5,6% 21 Σουηδία −6,5% 22 Μάλτα −9,4% 23 Ιταλία −11,9% 24 Κύπρος −12,0% 25 Βουλγαρία −16,2% 26 Φινλανδία −25,2% 27 Ρουμανία −42,8%

Πάνω από το 2015, σχεδόν στον μέσο όρο της 25ετίας

Η αφετηρία της σύγκρισης αλλάζει την εικόνα. Σε σχέση με το 2015, οι τιμές των κατοικιών κέρδισαν έδαφος έναντι των εισοδημάτων.

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις είχαν καταγραφεί το 2007, λίγο πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, και το 2022, προς το τέλος της Covid εποχής. Τότε ο δείκτης βρέθηκε 7,9% και 7,4% πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο αντίστοιχα. Το 2014, αντίθετα, ήταν 6,4% κάτω από αυτόν.

Για όποιον ψάχνει σπίτι, όμως, ο λογαριασμός συνεχίζεται και μετά την τιμή αγοράς. Στην πράξη, το πόσο προσιτό είναι ένα ακίνητο κρίνεται και από τη δόση του στεγαστικού και από τα πάγια έξοδα που θα πρέπει να χωρέσουν κάθε μήνα στον οικογενειακό προϋπολογισμό.