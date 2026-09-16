Ευρώπη: Η Saudi Aramco ακυρώνει ή μεταθέτει παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια

Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η διακοπή λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία, με τη Saudi Aramco να ακυρώνει ή να μεταθέτει παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το oilprice.com, τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια έχουν ήδη ενημερωθεί ότι φορτία που ήταν προγραμματισμένα για τα τέλη Σεπτεμβρίου είτε ακυρώνονται είτε μεταφέρονται ακόμη και για τον Νοέμβριο. Δύο ακόμη διυλιστήρια αναμένουν αντίστοιχες ειδοποιήσεις για τις προμήθειες του Σεπτεμβρίου.

Ο αγωγός East-West, δυναμικότητας 7 εκατ. βαρελιών ημερησίως, παραμένει εκτός λειτουργίας από την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια από τις βασικές ενεργειακές αρτηρίες της Σαουδικής Αραβίας, καθώς μεταφέρει πετρέλαιο από τα κοιτάσματα στα ανατολικά της χώρας προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, επιτρέποντας στις εξαγωγές να παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή της αγοράς ανέφερε στο Argus ότι όλα τα σαουδαραβικά φορτία που είχαν προγραμματιστεί για το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ενδέχεται να κινδυνεύουν με ακύρωση ή καθυστέρηση. Η ίδια πηγή εκτίμησε ότι τα αποθέματα αργού στο Γιανμπού επαρκούν για περίπου πέντε ημέρες, χωρίς ωστόσο το Argus να έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα αυτή την εκτίμηση.

Η Aramco δεν σχολίασε τις πληροφορίες.

Η εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που υπήρχε μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Τον Αύγουστο, το Bloomberg είχε μεταδώσει ότι η Saudi Aramco θα παρέδιδε κανονικά το σύνολο των συμβατικών ποσοτήτων αργού σε τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια για τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa που επικαλείται το Argus, κανένα φορτίο σαουδαραβικού αργού δεν έχει αναχωρήσει από το Γιανμπού από τις 11 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ώρα, οι σαουδαραβικές εξαγωγές από τον τερματικό σταθμό Σίντι Κερίρ στην Αίγυπτο διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 1,95 εκατ. βαρέλια ημερησίως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, ενώ οι αφίξεις στο Αΐν Σόχνα κινήθηκαν γύρω στα 1,40 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Το αργό που εξάγεται μέσω Γιανμπού μπορεί να μεταφέρεται στο αιγυπτιακό Αΐν Σόχνα και από εκεί, μέσω του αγωγού SUMED δυναμικότητας 2,5 εκατ. βαρελιών ημερησίως, να φτάνει στο Σίντι Κερίρ στη Μεσόγειο.

Η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές

Οι πρώτες επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η πολωνική Orlen έχει αρχίσει να αγοράζει εναλλακτικά φορτία προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της. Σύμφωνα με traders που μίλησαν στο Reuters, η εταιρεία προμηθεύτηκε ποικιλίες αργού από τη Βόρεια Θάλασσα, όπως Grane, Johan Sverdrup και Johan Castberg, ενώ ζήτησε επίσης προσφορές για αμερικανικό WTI Midland και το καζακικό CPC Blend.

Παράλληλα, τουλάχιστον τέσσερις προγραμματισμένες μεταφορές δεξαμενόπλοιων για τον Σεπτέμβριο από το Σίντι Κερίρ προς το Γκντανσκ δεν πραγματοποιήθηκαν.

Η Aramco καλύπτει περίπου το 40% του αργού που επεξεργάζεται η Orlen, η οποία διαθέτει διυλιστήρια στην Πολωνία, τη Λιθουανία και την Τσεχία. Η πολωνική εταιρεία ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις της εξακολουθούν να λαμβάνουν κανονικά πρώτη ύλη.

Η διακοπή του East-West, ωστόσο, αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία καθώς ο συγκεκριμένος αγωγός είχε εξελιχθεί σε μία από τις βασικές εναλλακτικές οδούς της Σαουδικής Αραβίας για να παρακάμπτει τους περιορισμούς στις εξαγωγές μέσω του Περσικού Κόλπου.

Το πρόβλημα που μέχρι πριν από λίγες ημέρες περιοριζόταν στη σαουδαραβική ενεργειακή υποδομή αρχίζει πλέον να γίνεται αισθητό στους Ευρωπαίους πελάτες, με ακυρωμένα φορτία, καθυστερήσεις και αυξημένη αναζήτηση εναλλακτικών προμηθειών.