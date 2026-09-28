Euronews: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τις χώρες να περιορίσουν τη ζήτηση ενέργειας

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, προέτρεψε τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν τον περιορισμό της ζήτησης ενέργειας για τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Γιόργκενσεν προειδοποίησε, μεταξύ άλλων, για «εξαιρετικά χαμηλά» επίπεδα αποθήκευσης, σύμφωνα με επιστολή που περιήλθε στη γνώση του Euronews.

«Σας καλώ να εξετάσετε τη λήψη ή τη συνέχιση μέτρων που μπορούν να διατηρήσουν τα αποθέματα στις αποθήκες ή να μειώσουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο», αναφέρει η επιστολή, σημειώνοντας ότι η κατάσταση «δεν έχει βελτιωθεί» από την πρώτη προειδοποίηση του τον περασμένο Μάρτιο.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Πιέζονται προς τα πάνω οι τιμές

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς η αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται περίπου στο 70% της πληρότητας, δηλαδή 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ένωσης Gas Infrastructure Europe.

Οι συνεχιζόμενες διαταραχές στη Μέση Ανατολή και ο έντονος ανταγωνισμός από την Ασία για φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) πιέζουν τις τιμές προς τα πάνω, απειλώντας με κρίση εφοδιασμού.

Το ολλανδικό συμβόλαιο TTF, το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για τις τιμές του φυσικού αερίου, διαπραγματεύεται γύρω στα €72 ανά MWh, σημειώνοντας άνοδο κατά €40/MWh αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βομβάρδισαν το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αναλυτές προειδοποιούν για πιθανές εκτινάξεις πάνω από τα €100/MWh κατά τις περιόδους αιχμής του χειμώνα, εάν οι όγκοι εξαγωγών LNG από τον Περσικό Κόλπο δεν αυξηθούν ή εάν οι συντηρήσεις στη Νορβηγία παρατείνουν τους εξαγωγικούς περιορισμούς.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ΕΕ για την ενέργεια δήλωσε ότι η μειωμένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας τις ώρες αιχμής σημαίνει μικρότερη καύση φυσικού αερίου σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, ελαφρύνοντας την πίεση τόσο στις προμήθειες όσο και στις τιμές. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις είναι ήδη ευάλωτα στους λογαριασμούς ενέργειας, ενώ οι κυβερνήσεις δέχονται πιέσεις να προστατεύσουν τους καταναλωτές από ένα νέο σοκ τιμών.

Τα μέτρα που προτείνει η Κομισιόν

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει συγκεκριμένα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, όπως μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, ενθάρρυνση της μετατόπισης ζήτησης μέσω έξυπνων μετρητών και ειδικών τιμολογίων λιανικής, περιορισμό της θερμοκρασίας στα δημόσια κτίρια και περιορισμό της εξωτερικής θέρμανσης και απενεργοποίηση του μη απαραίτητου δημόσιου φωτισμού τη νύχτα.

Ωστόσο, ο Jørgensen αποφεύγει την επιβολή υποχρεωτικών μέτρων.

«Τα εθελοντικά και καλά σχεδιασμένα μέτρα μείωσης της ζήτησης αποδείχθηκαν χρήσιμα κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα διδάγματα από εκείνη την εμπειρία στη σημερινή κατάσταση», αναφέρεται στην επιστολή.

Παρόλα αυτά, ο Επίτροπος παρέπεμψε τους υπουργούς στα εθνικά -τους- σχέδια έκτακτης ανάγκης, τα οποία περιέχουν αυστηρότερα εργαλεία που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν εάν οι συνθήκες επιδεινωθούν, συμπεριλαμβανομένων των διακοπτόμενων συμβάσεων φυσικού αερίου και της αλλαγής καυσίμου στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Ο Δανός Επίτροπος ενθάρρυνε επίσης τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να χρησιμοποιήσουν την ευελιξία των κανόνων αποθήκευσης αερίου της ΕΕ ώστε να αποφευχθεί το πανικόβλητο κύμα αγορών και να εξετάσουν έναν στόχο πλήρωσης 80%, αντί να πιέσουν επιθετικά προς τον αρχικό στόχο του 90%.

Υπό κανονικές συνθήκες, η πλήρωση των αποθηκών αφορά την ασφάλεια, καθώς περισσότερο αέριο υπεδάφους σημαίνει μεγαλύτερο απόθεμα προστασίας όταν αυξάνεται η χειμερινή ζήτηση. Ωστόσο, η αγορά μεγάλων ποσοτήτων αερίου όταν οι παγκόσμιες αγορές είναι ήδη πιεσμένες μπορεί από μόνη της να ωθήσει τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η επίτευξη του 80% μπορεί να είναι επαρκής για τη χειμερινή ασφάλεια υπό τις παρούσες συνθήκες, επιτρέποντας παράλληλα στις χώρες να κατανείμουν τις αγορές σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο Jørgensen σημείωσε ότι η ΕΕ εισέρχεται στον χειμώνα με ένα πιο ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα σε σχέση με την περίοδο πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, χωρίς όμως να επικρατεί εφησυχασμός:

«Παρόλο που η αποθήκευση αερίου στην ΕΕ είναι εξαιρετικά χαμηλή και η κατάσταση παραμένει πρόκληση, δεν υπάρχουν επί του παρόντος άμεσοι κίνδυνοι για την ασφάλεια του εφοδιασμού».