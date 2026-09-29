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Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων: Σε μία πλατφόρμα όσα γνωρίζουν εφορία, πολεοδομία, δήμος και κτηματολόγιο για κάθε ιδιοκτησία

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2026
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Με ένα κλικ θα μπορεί ο ιδιοκτήτης να βλέπει τι καταγράφουν η Εφορία, το Κτηματολόγιο, η Πολεοδομία και ο δήμος για το ακίνητό του. Ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων, η νέα πλατφόρμα που δρομολογείται, θα συγκεντρώνει σε μία αναζήτηση στοιχεία που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτα σε διαφορετικά μητρώα και χρειάζονται κάθε φορά που ετοιμάζεται μια πώληση ή γονική παροχή.

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Ο νέος κόμβος θα συγκεντρώνει πληροφορίες για κτίρια, διαμερίσματα, καταστήματα και οικόπεδα από τα μητρώα στα οποία βρίσκονται σήμερα διάσπαρτες. Ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να βλέπει ψηφιακά τα δεδομένα που αφορούν το ακίνητό του, ενώ οι υπηρεσίες θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες χωρίς να ζητούν κάθε φορά από τον πολίτη να μεταφέρει έγγραφα από τη μία στην άλλη.

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Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται τα κτηματολογικά στοιχεία και τα όρια των ιδιοκτησιών, οι οικοδομικές άδειες και τα πολεοδομικά δεδομένα, οι φορολογικές καταχωρίσεις, οι μισθώσεις, τα ενεργειακά πιστοποιητικά και οι πληροφορίες των δήμων. Προβλέπεται ακόμη η σύνδεση με στοιχεία για ηλεκτροδότηση, ύδρευση και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

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Για μια μεταβίβαση, αυτό σημαίνει ότι στοιχεία τα οποία σήμερα αναζητούνται χωριστά θα μπορούν να εμφανίζονται συγκεντρωμένα. Θα γίνεται έτσι ευκολότερο να φανεί, για παράδειγμα, αν τα τετραγωνικά που έχουν δηλωθεί στην εφορία συμφωνούν με εκείνα που εμφανίζονται στον δήμο ή στα υπόλοιπα έγγραφα του ακινήτου. Ο κόμβος θα δείχνει την πληροφορία· τυχόν διόρθωση θα γίνεται στην υπηρεσία που τηρεί το αντίστοιχο μητρώο.

Μέρος αυτής της εικόνας θα προέρχεται από το ΜΙΔΑ της ΑΑΔΕ, όπου θα συγκεντρώνονται στοιχεία για την ιδιοκτησία, τη χρήση και τις μισθώσεις ακινήτων. Ο Ενιαίος Κόμβος προχωρά ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας τα δεδομένα της ΑΑΔΕ με όσα τηρούν το Κτηματολόγιο, οι πολεοδομικές υπηρεσίες, οι δήμοι και άλλοι φορείς.

Στο σχέδιο νόμου για τη λειτουργία του προβλέπεται πρόσβαση των ιδιοκτητών στα στοιχεία των ακινήτων τους, ενώ πρόσβαση παρόχων υπηρεσιών σε δεδομένα θα μπορεί να δίνεται με τη συγκατάθεσή τους. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, στη γνωμοδότησή της τον Αύγουστο, ζήτησε σαφέστερες προβλέψεις για τις κατηγορίες των στοιχείων που θα συγκεντρώνονται και για τον χρόνο διατήρησής τους.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2026
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