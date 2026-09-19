Ενεργειακό ράλι: Φόρος στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών;

Οι τιμές στην αντλία ανεβαίνουν και μαζί τους η πολιτική «πίεση» στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Το νέο ενεργειακό «σοκ» μεταφέρεται σήμερα στο Δουβλίνο, όπου συνεδριάζει το Eurogroup και ακολουθεί το άτυπο ECOFIN, που ολοκληρώνεται αύριο, με έξι χώρες να πιέζουν την Κομισιόν να εξετάσει τη φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιρειών.

Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Αυστρία ζητούν από την Επιτροπή να εξετάσει εάν η ενεργειακή κρίση δημιουργεί έκτακτα κέρδη και ποιες δυνατότητες υπάρχουν για τη φορολόγησή τους.

Πιο πιεστικό εμφανίζεται το Βερολίνο. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών ζήτησε συγκεκριμένα μοντέλα για φόρο υπερκερδών το αργότερο έως το ECOFIN του Οκτωβρίου. «Χρειαζόμαστε ένα αισθητό μήνυμα στις αντλίες», τόνισε προσερχόμενος στη συνεδρίαση, βάζοντας στο τραπέζι τόσο πλαφόν στις τιμές όσο και φόρο στα υπερκέρδη.

Η Ισπανία ζητεί πρώτα να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπάρχουν έκτακτα κέρδη. Εάν υπάρχουν, «θα πρέπει να προχωρήσουμε και να τα φορολογήσουμε», δήλωσε ο Ισπανός υπουργός, επικαλούμενος την ανάγκη «δίκαιης κατανομής του βάρους».

Η Γαλλία, που δεν συνυπογράφει την πρωτοβουλία των έξι, δηλώνει ανοιχτή στη συζήτηση, αλλά απορρίπτει ενιαία λύση για όλους, επισημαίνοντας ότι οι ενεργειακές συνθήκες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών.

Η Κομισιόν κρατά αποστάσεις από τον φόρο υπερκερδών

Η Κομισιόν κρατά, προς το παρόν, αποστάσεις. «Σε αυτή τη φάση δεν παρουσιάζουμε προτάσεις σε επίπεδο ΕΕ», δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις, παραπέμποντας στις δυνατότητες των κρατών μελών να κινηθούν εθνικά. Άφησε, πάντως, ανοιχτό το τι μπορεί να ακολουθήσει, λέγοντας ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα αντιδράσει με προτάσεις όπου κρίνεται σκόπιμο.

Το ίδιο δίλημμα φθάνει και στην Αθήνα: με τις τιμές στην αντλία πάνω από τα δύο ευρώ, η κυβέρνηση εξετάζει νέα παράταση της επιδότησης στο diesel, αναμένοντας παράλληλα και την ευρωπαϊκή συζήτηση.

Η «μάχη» για τις τιμές έχει σαφή πολιτική διάσταση. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση Μερτς βρίσκεται υπό «πίεση» μετά τις πρόσφατες εκλογικές απώλειες και την άνοδο της Ακροδεξιάς, με την AfD, καθιστώντας μια ορατή ελάφρυνση στην αντλία πολιτικά επείγουσα.

Στη Γαλλία και την Ιταλία, το ενεργειακό κόστος επιστρέφει στην κορυφή της ατζέντας, καθώς οι δύο χώρες πλησιάζουν σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις το 2027. Η αγοραστική δύναμη μετατρέπεται έτσι ξανά σε πολιτικό «τεστ» για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Το ζήτημα δεν αναμένεται, πάντως, να κλείσει στο Δουβλίνο. Ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών Σάιμον Χάρις δήλωσε ότι πιθανότατα θα ζητήσει από την Κομισιόν να επανέλθει με «περαιτέρω σκέψεις» στο ECOFIN του Οκτωβρίου. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι η παρέμβαση με τη μεγαλύτερη επίδραση στις τιμές θα ήταν η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.