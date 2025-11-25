Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πώς υπολογίζεται, πότε καταβάλλεται

Σε λιγότερο από έναν μήνα ξεκινά η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων για το 2025 στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και φέτος η πληρωμή του θα γίνει υποχρεωτικά νωρίτερα. Σύμφωνα με τον νόμο, η προθεσμία για την καταβολή είναι η 20η Δεκεμβρίου, ημερομηνία που το 2025 πέφτει Σάββατο.

Επομένως, οι εργοδότες οφείλουν να καταβάλουν το ποσό το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, ώστε το Δώρο να βρίσκεται εγκαίρως στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων.

Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής – αν δηλαδή ο μισθωτός πληρώνεται με μισθό ή με ημερομίσθιο. Το Δώρο Χριστουγέννων αντιστοιχεί σε έναν επιπλέον μισθό, ο οποίος υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι που διατήρησαν χωρίς διακοπή τη σχέση εργασίας τους σε όλη αυτή την περίοδο δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο – δηλαδή έναν μηνιαίο μισθό αν αμείβονται με μισθό ή 25 ημερομίσθια αν αμείβονται με ημερομίσθιο. Όσοι εργάστηκαν μικρότερο διάστημα, δικαιούνται αναλογικό ποσό ανάλογα με τη διάρκεια της απασχόλησής τους.

Ο τρόπος υπολογισμού για όσους δεν εργάστηκαν όλο το διάστημα έχει ως εξής: αντιστοιχούν 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας. Ακόμη και οι μισθωτοί που εργάστηκαν λιγότερο από 19 ημέρες δικαιούνται κλάσμα του ποσού, σύμφωνα με τη διάρκεια της απασχόλησης.

Στο διάστημα υπολογισμού συμπεριλαμβάνονται και οι ημέρες νόμιμης απουσίας, όπως η ετήσια άδεια ή η άδεια μητρότητας. Ειδικά για την ασθένεια, προσμετρώνται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή το χρονικό διάστημα για το οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ εξαιρούνται τα διαστήματα στα οποία το επίδομα καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί αποκλειστικά σε χρήμα και όχι σε είδος, με πλήρη υποχρέωση του εργοδότη να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία.

Υπολογίστε το Δώρο Χριστουγέννων

-με online εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ

https://www.kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php

-Για εκ περιτροπής εργασία:

https://www.kepea.gr/calc-ek-peritropis-doro-xristoygennon.php

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες.