Κρήτη: Ο Ερντογάν δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 5 Μαρ 2020 στις 23:02

Έτσι με την NAVTEX 0407/20 οι Τούρκοι δεσμεύουν την Παρασκευή 06/03/2020, περιοχή νότια της Ιεράπετρας για επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης (SAR) που θα πραγματοποιήσει το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό.Η Τουρκία με την NAVTEX 0407/20 δεσμεύει για αύριο, Παρασκευή 06/03/2020, περιοχή νότια της Ιεράπετρας για επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης (SAR) που θα πραγματοποιήσει το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό.

Η περιοχή που δέσμευσε η Τουρκία επικαλύπτει σε μεγάλο μέρος την Ελληνική περιοχή Ευθύνης για Έρευνα και Διάσωσης (SRR) ενώ βρίσκεται και εντός της ζώνης που θέλει να δημιουργήσει με τη Λιβύη. Η Τουρκία συχνά, αλλά όχι τόσο απροκάλυπτα επιχειρεί να υπονομεύσει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο , προβάλλοντας πρωτοφανείς αξιώσεις σε ότι αφορά τις ελληνικές αρμοδιότητες.

Αναλυτικά η NAVTEX

TURNHOS N/W : 0407/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 05-03-2020 16:07)

MEDITERRANEAN SEA

1. SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 06 MAR 20 FROM 0800Z TO 1200Z AND 07 MAR 20 FROM 1100Z TO 1500Z WITHIN 20 NM OF 33 50.00 N, 025 52.00 E.

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 071600Z MAR 20.