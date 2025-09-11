Τροχαίο με 23χρονη νεκρή στα Μάλια – Η μηχανή της συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο

Τροχαίο δυστύχημα με μια 23χρονη να αφήνει την τελευταία της πνοή σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη, τα ξημερώματα στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα στα Μάλια.

Κατά τις ίδιες πηγές, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε ενώ η 23χρονη που επέβαινε σε μηχανή, κινείτο στον δρόμο Σταλίδα-Μάλια.

Άγνωστο υπό ποιες συνθήκες η μηχανή με την 23χρονη συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο που οδηγούσε 27χρονος Αιγύπτιος με αποτέλεσμα η νεαρή να χάσει τη ζωή της.

Στο σημείο της σύγκρουσης έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στην νεαρή γυναίκα η οποία είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.