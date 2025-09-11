CAFE MELI
Τροχαίο με 23χρονη νεκρή στα Μάλια – Η μηχανή της συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Σταλίδα-Μάλια όταν η μηχανή της 23χρονη συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε 27χρονος Αιγύπτιος.

11/09/2025
Τροχαίο δυστύχημα με μια 23χρονη να αφήνει την τελευταία της πνοή σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη, τα ξημερώματα στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα στα Μάλια.

Κατά τις ίδιες πηγές, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε ενώ η 23χρονη που επέβαινε σε μηχανή, κινείτο στον δρόμο Σταλίδα-Μάλια.

Άγνωστο υπό ποιες συνθήκες η μηχανή με την 23χρονη συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο που οδηγούσε 27χρονος  Αιγύπτιος με αποτέλεσμα η νεαρή να χάσει τη ζωή της.

Στο σημείο της σύγκρουσης έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στην νεαρή γυναίκα η οποία είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

