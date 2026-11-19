Με γνώμονα τη στήριξη και ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας της περιοχής, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης επισκέφθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 το Διαλυνάκειο Νοσοκομείο Νεάπολης, όπου συναντήθηκε με την Αναπληρώτρια Διοικήτρια, κ. Ειρήνη Κουτάντου.

Η επίσκεψη είχε χαρακτήρα γνωριμίας και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη στήριξη του Νοσοκομείου και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στηρίζει έμπρακτα τα Νοσοκομεία που λειτουργούν εντός των διοικητικών του ορίων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες παρέμβασης που διαθέτει.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται η οικονομική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ μηνιαίως προς νέους ιατρούς που υπηρετούν στα Νοσοκομεία της περιοχής.

Παράλληλα, ο Δήμος συμβάλλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην προώθηση της δημιουργίας του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στη Νεάπολη.

Ενδιαφέρον υπάρχει επίσης για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας με σκοπό την αξιοποίηση ακινήτων που έχουν δωρηθεί στο Διαλυνάκειο Νοσοκομείο και παραμένουν αναξιοποίητα, καθώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως νοσοκομειακοί χώροι, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για κοινωφελείς σκοπούς.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο συνταξιούχος ιατρός και κάτοικος Νεάπολης κ. Μανώλης Γαρεφαλάκης.