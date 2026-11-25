Οι προεκλογικές καταγγελίες της κ. Γάλλου, οι μετεκλογικές υποσχέσεις και η πραγματικότητα σχεδόν τρία χρόνια μετά.

Με αφορμή την πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξη της Αντιδημάρχου Παιδείας, κ. Μαρίας Γάλλου, σχετικά με το ατυχές περιστατικό τραυματισμού μαθήτριας στο Δημοτικό Σχολείο Ελούντας, αλλά και τις γενικότερες αναφορές της στην κατάσταση των σχολείων του Δήμου Αγίου Νικολάου, θεωρούμε αναγκαίο να τοποθετηθούμε δημόσια.

Καταρχάς, ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στη μαθήτρια. Δεν πρόκειται να προδικάσουμε τις συνθήκες του περιστατικού ούτε να το χρησιμοποιήσουμε για πολιτική αντιπαράθεση.

Ωστόσο, η συνέντευξη της Αντιδημάρχου επεκτάθηκε στη χρηματοδότηση, στη συντήρηση και κυρίως στα μεγάλα προβλήματα σχολικής στέγης που εξακολουθούν να απασχολούν τον Δήμο μας.

Και εδώ αρχίζουν οι πολιτικές αντιφάσεις.

Η σημερινή Αντιδήμαρχος Παιδείας δεν είναι ένα πρόσωπο που γνώρισε πρόσφατα τα προβλήματα των σχολείων. Επί σειρά ετών, ως πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και ως δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης, ασκούσε έντονη κριτική στις προηγούμενες δημοτικές αρχές για τις καθυστερήσεις, την έλλειψη σχεδιασμού και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις.

Τον Μάιο του 2020 δήλωνε χαρακτηριστικά:

«Δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο, σχολεία στην Μεσορράχη τώρα».

Τον Ιούνιο του ίδιου έτους κατήγγελλε την τότε Δημοτική Αρχή για την απουσία αποτελεσμάτων και τις καθυστερήσεις στη σχολική στέγη.

Την 1η Απριλίου 2024, έχοντας αναλάβει καθήκοντα Αντιδημάρχου Παιδείας, διακήρυττε:

«Οι πράξεις και όχι τα λόγια είναι ο στόχος της δημοτικής αρχής!»

Πολύ σωστά, κυρία Γάλλου.

Μόνο που οι δηλώσεις αυτές δεν μπορεί να ισχύουν αποκλειστικά όταν κάποιος βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Ισχύουν, πολύ περισσότερο, όταν αναλαμβάνει την ευθύνη της διοίκησης.

Μεσοράχη: Έξι χρόνια μετά, ακόμη αναζητείται χρηματοδότηση

Η περίπτωση της Μεσοράχης αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την απόσταση ανάμεσα στις τότε απαιτήσεις και στα σημερινά αποτελέσματα.

Το 2020 η κ. Γάλλου απαιτούσε την άμεση κατασκευή δύο σχολείων.

Το 2024, ως Αντιδήμαρχος πλέον, αμφισβητούσε τον προηγούμενο σχεδιασμό, θεωρώντας υπερβολικό το κόστος των 12 εκατομμυρίων ευρώ και υποστηρίζοντας την ανάγκη μιας πιο ρεαλιστικής λύσης. Προφανώς άρχισε επιτέλους να αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες αναλαμβάνοντας θέση ευθύνης.

Σήμερα, στα τέλη του 2026, η ίδια αναγνωρίζει δημόσια ότι η χρηματοδότηση εξακολουθεί να αναζητείται, ενώ στόχος είναι πλέον να κατασκευαστεί τουλάχιστον το ένα από τα δύο σχολεία.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η αναφορά της ότι η παρουσίαση που είχε πραγματοποιηθεί αφορούσε προμελέτη, η οποία απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία.

Από τα δύο σχολεία που έπρεπε να κατασκευαστούν «τώρα», φτάσαμε σχεδόν τρία χρόνια μετά να αναζητούμε χρηματοδότηση για το ένα!

Η σημερινή Δημοτική Αρχή αμφισβήτησε τον προηγούμενο σχεδιασμό, υποσχέθηκε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιάσει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο κι αν επιχειρείται να καλυφθεί πίσω από συναντήσεις, επαφές και αισιόδοξες εκτιμήσεις.

Σίσι και 5ο Δημοτικό: Οι εκκρεμότητες παραμένουν

Στο Σίσι, η ανάγκη ανέγερσης νέου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου εξακολουθεί να παραμένει χωρίς σαφή ορίζοντα υλοποίησης. Δεν γίνεται καν αναφορά για την περιοχή από τη δημοτική αρχή και σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα.

Για το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου, η ίδια η Αντιδήμαρχος αναγνωρίζει την ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση.

Η εξεύρεση κατάλληλου οικοπέδου παραμένει εκκρεμότητα, παρά το γεγονός ότι ήδη από το 2022 είχαν πραγματοποιηθεί ενέργειες για την αγορά ακινήτου.

Σχεδόν τρία χρόνια διοίκησης δεν έχουν οδηγήσει σε μια δημόσια παρουσιασμένη, συγκεκριμένη λύση.

Η διαπίστωση ενός προβλήματος δεν αποτελεί διοικητικό επίτευγμα.

Νεάπολη: Η προσωρινή στέγαση έγινε πολυετής ταλαιπωρία

Το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Νεάπολης εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες μιας εργολαβίας που ξεκίνησε το 2021 και είχε αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης τον Οκτώβριο του 2022.

Οι μαθητές παραμένουν σε προσωρινή στέγαση, ενώ η επιστροφή τους μετατίθεται πλέον για το 2027.

Δεν αποδίδουμε στη σημερινή Δημοτική Αρχή το σύνολο των ευθυνών για ένα έργο που ξεκίνησε πριν αναλάβει.

Την κρίνουμε, όμως, για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της από τον Ιανουάριο του 2024.

Οι μαθητές και οι οικογένειές τους δεν μπορούν να περιμένουν επ’ αόριστον.

Χρηματοδότηση και συντήρηση: Οι αριθμοί χρειάζονται αποδείξεις

Η κ. Γάλλου αναφέρει ότι ο Δήμος διαθέτει ετησίως από ίδιους πόρους 250.000 έως 350.000 ευρώ, ενδεχομένως και περισσότερα, για τις ανάγκες των σχολείων.

Η επίκληση αυτών των ποσών δεν υποκαθιστά τον δημόσιο οικονομικό απολογισμό.

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να παρουσιάσει για την περίοδο 2024–2026 τις πραγματικές δαπάνες, τις συμβάσεις, τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν.

Άλλο οι πιστώσεις στον προϋπολογισμό και άλλο τα έργα που παραδίδονται.

Παράλληλα, τα παράπονα για καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων αναδεικνύουν την ανάγκη καλύτερης οργάνωσης της τεχνικής υποστήριξης και της προληπτικής συντήρησης.

Η υποχρηματοδότηση από την Πολιτεία είναι υπαρκτή. Δεν μπορεί, όμως, να αποτελεί τη μόνιμη εξήγηση για κάθε εκκρεμότητα.

Οι πολιτικές ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο και δεν ανήκουν στους εργαζομένους

Θέλουμε να είμαστε απολύτως σαφείς.

Η κριτική μας δεν στρέφεται κατά των εργαζομένων και των υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου, που καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες, συχνά με περιορισμένα μέσα και προσωπικό.

Η ευθύνη για τον σχεδιασμό, τις προτεραιότητες, την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, τον συντονισμό και τα αποτελέσματα ανήκει στον Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή.

Αυτήν αξιολογούμε από την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι σήμερα.

Την ώρα που ο Δήμος Χανίων προχώρησε, ύστερα από πολυετή προετοιμασία, στην υπογραφή σύμβασης ύψους 50,6 εκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνει 12 νέες σχολικές μονάδες, στον Δήμο Αγίου Νικολάου εξακολουθούμε να συζητάμε για αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και προμελέτες.

Η σύγκριση αναδεικνύει τη σημασία του μακροχρόνιου σχεδιασμού, της διοικητικής συνέχειας και της προετοιμασίας ώριμων έργων.

Από τις καταγγελίες στην ευθύνη της διοίκησης

Η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ» δεν αμφισβητεί το ενδιαφέρον που είχε εκφράσει η κ. Γάλλου ως εκπρόσωπος των γονέων.

Ούτε παραγνωρίζει τα προβλήματα που υπάρχουν.

Όμως, η κ. Γάλλου δεν μπορεί να χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά μέτρα αξιολόγησης: ένα αυστηρό για τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και ένα επιεικές για τη σημερινή διοίκηση, στην οποία η ίδια συμμετέχει.

Όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, απαιτούσε έργα και αποτελέσματα. Σήμερα, ως Αντιδήμαρχος, επικαλείται τις δυσκολίες, την υποχρηματοδότηση και τις προσπάθειες εξεύρεσης πόρων.

Οι δυσκολίες υπήρχαν και τότε. Αυτό δεν την εμπόδιζε να ασκεί αυστηρή κριτική.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν κρίνεται για τα προβλήματα που κληρονόμησε, αλλά για όσα έκανε ή δεν έκανε επί σχεδόν τρία χρόνια για να τα αντιμετωπίσει.

Και η κ. Γάλλου οφείλει να αποδεχθεί ότι οι δικές της παλαιότερες δηλώσεις αποτελούν σήμερα το πιο αυστηρό κριτήριο αξιολόγησης της πολιτικής της παρουσίας.

Γιατί, τελικά, είχε δίκιο τον Απρίλιο του 2024: «Οι πράξεις και όχι τα λόγια» πρέπει να είναι το κριτήριο.

Με αυτό ακριβώς το κριτήριο την αξιολογούμε σήμερα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ