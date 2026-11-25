Στην πρόσληψη 50 συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου στο Λασίθι προχωρά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενισχύοντας τις αστυνομικές υπηρεσίες για την προστασία των συνόρων και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Σημαντική ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του Λασιθίου με 50 συνοριακούς φύλακες δρομολογείται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με στόχο την κάλυψη επειγουσών αναγκών στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για την πρόσληψη συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου, με 50 από τις θέσεις που πρόκειται να προκηρυχθούν να αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Η εξέλιξη έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, το οποίο είχε τεθεί στο επίκεντρο συνάντησης του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου, Γιάννη Πλακιωτάκη, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Στη συνάντηση είχαν συμμετάσχει επίσης οι δήμαρχοι Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης, Σητείας Γεώργιος Ζερβάκης και Οροπεδίου Λασιθίου Γεώργιος Αθανασάκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, Νικόλαος Καμινογιαννάκης, καθώς και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων των συνοριακών φυλάκων.

Πότε θα εκδοθεί η προκήρυξη

Το αίτημα της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων έχει πλέον λάβει την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για την προκήρυξη των θέσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η διαδικασία πρόσληψης θα προχωρήσει μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες τεχνικές διαδικασίες.

Βασικό αντικείμενο απασχόλησης των νέων συνοριακών φυλάκων θα είναι η διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στη χώρα