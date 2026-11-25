Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στο γραφείο του τον νέο Διοικητή της Τροχαίας Αγίου Νικολάου, Δημήτρη Γιαννακάκο, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής συνάντησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και της Τροχαίας Αγίου Νικολάου σε ζητήματα που αφορούν την οδική ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις για θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή κυκλοφορία, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην περαιτέρω ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων, με στόχο την καλλιέργεια κυκλοφοριακής συνείδησης, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης ευχήθηκε στον νέο Διοικητή καλή επιτυχία στα καθήκοντά του, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η αγαστή συνεργασία θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.