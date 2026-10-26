Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στο Λασίθι – Στη Ζάκρο το επίκεντρο της δόνησης

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2026 στην ανατολική Κρήτη, με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στη Ζάκρο, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 15:20:04 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου έξι χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζάκρου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε αρχικά στα 10 χιλιόμετρα.

Τα πρώτα σεισμολογικά δεδομένα

Η σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Κρήτης, η οποία παρουσιάζει σημαντική γεωδυναμική δραστηριότητα λόγω της θέσης της στο ελληνικό σεισμικό τόξο.

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, οι γεωγραφικές συντεταγμένες της δόνησης προσδιορίστηκαν σε 35,0774 μοίρες βόρειο πλάτος και 26,1983 μοίρες ανατολικό μήκος.

Οι αρχικές μετρήσεις προέρχονται από την αυτόματη επεξεργασία των σεισμολογικών δεδομένων και ενδέχεται να αναθεωρηθούν μετά τον έλεγχο από τους σεισμολόγους.

Η σεισμικότητα στην ανατολική Κρήτη

Η ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου και της ανατολικής Κρήτης επηρεάζεται από τη γεωτεκτονική δραστηριότητα που αναπτύσσεται κατά μήκος του ελληνικού τόξου.

Οι σεισμικές δονήσεις αποτελούν χαρακτηριστικό του γεωλογικού περιβάλλοντος της περιοχής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε καταγεγραμμένος σεισμός συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα μεγαλύτερης δόνησης.

Η αξιολόγηση της σεισμικής ακολουθίας πραγματοποιείται από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, οι οποίοι εξετάζουν τα καταγεγραμμένα δεδομένα και τυχόν μετασεισμική δραστηριότητα.

Παρακολουθείται η εξέλιξη

Κατά την πρώτη ενημέρωση δεν είχαν δημοσιοποιηθεί επιβεβαιωμένες αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς από τη συγκεκριμένη δόνηση.

Η απουσία αρχικών αναφορών δεν αποτελεί οριστική αποτίμηση των επιπτώσεων, καθώς ενδέχεται να ακολουθήσουν νεότερες πληροφορίες από τις τοπικές αρχές.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων και να αποφεύγουν τη διακίνηση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών.