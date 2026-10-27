Αχεντριάς, Ηράκλειο: Απαγορεύεται η κατανάλωση νερού από το δίκτυο – Έκτακτη προειδοποίηση του Δήμου

Σοβαρό πρόβλημα με την καταλληλότητα του νερού αντιμετωπίζει η Δημοτική Κοινότητα Αχεντριά του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, μετά την εμφάνιση τεχνικής βλάβης στο δίκτυο υδροδότησης.

Η δημοτική αρχή προχώρησε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στην έκδοση έκτακτης ανακοίνωσης, καλώντας τους κατοίκους να μην καταναλώνουν το νερό που παρέχεται από το δίκτυο ύδρευσης.

Η προειδοποίηση αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας και θα πρέπει να τηρείται μέχρι να υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Πού εντοπίστηκε η βλάβη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνική βλάβη στον ενισχυτή πίεσης, γνωστό ως booster, του δικτύου υδροδότησης.

Η δυσλειτουργία είχε ως αποτέλεσμα το νερό να μην πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές καταλληλότητας για ανθρώπινη κατανάλωση.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά εργαστηριακά αποτελέσματα που να προσδιορίζουν τη φύση ενδεχόμενης επιβάρυνσης του νερού.

Για τον λόγο αυτό, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια η ακριβής αιτία της ακαταλληλότητας πέρα από την αναφερόμενη τεχνική βλάβη.

Τι πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι

Η βασική οδηγία προς τους κατοίκους είναι να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου ως πόσιμο.

Μέχρι να αποκατασταθεί η καταλληλότητά του, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ασφαλές νερό για πόση και παρασκευή τροφίμων.

Η προληπτική βράση δεν πρέπει να θεωρείται από μόνη της επαρκής λύση, καθώς δεν είναι γνωστό το είδος του προβλήματος που επηρεάζει την ποιότητα του νερού.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της δημοτικής αρχής και να αποφεύγουν πρακτικές που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία τους.

Αναμένεται ενημέρωση για την αποκατάσταση

Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών και στον έλεγχο της ποιότητας του νερού.

Η άρση της απαγόρευσης θα πρέπει να γίνει μόνο μετά την επίσημη επιβεβαίωση ότι το νερό πληροί και πάλι τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Έως την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση, δεν είχε επιβεβαιωθεί νεότερη ανακοίνωση άρσης του περιορισμού.

Οι κάτοικοι του Αχεντριά καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων για την εξέλιξη του προβλήματος.