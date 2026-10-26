Ρέθυμνο: Ταξί έως εννέα θέσεων – Ανοίγει η διαδικασία αντικατάστασης χωρίς χρονικό περιορισμό

Τη δυνατότητα αντικατάστασης των υφιστάμενων ταξί έως πέντε θέσεων με οχήματα χωρητικότητας από έξι έως εννέα θέσεις αποκτούν οι επαγγελματίες ιδιοκτήτες ταξί στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τα επιβατικά δημόσιας χρήσης οχήματα.

Η νέα δυνατότητα αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας ταξί με έδρα εντός της Π.Ε. Ρεθύμνου και επιθυμούν την αντικατάσταση του οχήματός τους με μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Χωρίς ανώτατο αριθμητικό περιορισμό

Σύμφωνα με την πρόσκληση, το επιτρεπόμενο ποσοστό αντικατάστασης καθορίζεται στο 100% των σχετικών αδειών για κάθε έδρα ή διοικητική μονάδα.

Αυτό σημαίνει ότι δεν προβλέπεται πρόσθετο αριθμητικό όριο στον αριθμό των υφιστάμενων ταξί που μπορούν να αντικατασταθούν, πέραν των προϋποθέσεων της σχετικής διαδικασίας.

Η ρύθμιση αφορά αντικατάσταση οχημάτων με υφιστάμενες άδειες και δεν συνιστά αυτομάτως χορήγηση νέων αδειών ταξί.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Η υποβολή γίνεται χωρίς χρονικό περιορισμό από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Η αρμόδια υπηρεσία προβλέπεται να ολοκληρώνει τον έλεγχο των αιτήσεων εντός έξι εβδομάδων, εφόσον έχει υποβληθεί ο απαιτούμενος φάκελος.

Για τους επαγγελματίες που θα λάβουν έγκριση, προβλέπεται προθεσμία δώδεκα μηνών για την ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία του νέου οχήματος.

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τους όρους συμμετοχής, τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων, τις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας και τις προϋποθέσεις έγκρισης της αντικατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τις τεχνικές και διοικητικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα νέα οχήματα.

Η διαδικασία εφαρμόζεται σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση του Οκτωβρίου 2026 και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των Ε.Δ.Χ. ταξί.

Νέες δυνατότητες για τις μεταφορές

Η δυνατότητα χρήσης οχημάτων μεγαλύτερης χωρητικότητας μπορεί να προσφέρει περισσότερες επιλογές μεταφοράς για οικογένειες, ομάδες ταξιδιωτών και επιβάτες με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης.

Ιδιαίτερα σε μια τουριστική περιοχή όπως το Ρέθυμνο, τα πολυθέσια ταξί μπορούν να εξυπηρετήσουν μετακινήσεις περισσότερων επιβατών με ένα όχημα.

Ωστόσο, η πραγματική αξιοποίηση της νέας δυνατότητας θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον των επαγγελματιών, το κόστος απόκτησης των οχημάτων και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς.

Η επίσημη πρόσκληση και τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.