Νοσοκομείο Χανίων: Παρέμβαση του Δήμου Σφακίων για την κατάσταση στη δημόσια υγεία

Την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων εκφράζει ο Δήμος Σφακίων, με παρέμβαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επαναφέρει στο προσκήνιο τα προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας.

Η δημοτική αρχή επισημαίνει την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του νοσηλευτικού ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη τις κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των υγειονομικών εργαζομένων.

Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της επαρκούς υγειονομικής κάλυψης για τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, όπως τα Σφακιά, όπου οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες περίθαλψης.

Ανησυχία για τη λειτουργία του νοσοκομείου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σφακίων εκφράζει τον προβληματισμό του για την κατάσταση λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και δηλώνει τη στήριξή του στα αιτήματα των υγειονομικών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάγκη κάλυψης των κενών σε προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασθενών.

Η δημοτική αρχή λαμβάνει υπόψη τις θέσεις και τις κινητοποιήσεις της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Χανίων και του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου.

Η ιδιαίτερη σημασία για τα Σφακιά

Η παρέμβαση αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα λόγω της γεωγραφικής θέσης των Σφακίων.

Οι μεγάλες αποστάσεις, το ορεινό ανάγλυφο και οι δυσκολίες μετακίνησης καθιστούν ακόμη πιο σημαντική την ύπαρξη ενός επαρκώς στελεχωμένου νοσοκομείου και αποτελεσματικών δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Για τους κατοίκους απομακρυσμένων οικισμών, η έγκαιρη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η θέση του δημάρχου Σφακίων

Ο δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός, τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της δημόσιας υγείας πέρα από κομματικές ή παραταξιακές αντιπαραθέσεις.

Η δημοτική αρχή θέτει ως βασικές προτεραιότητες την ασφάλεια των πολιτών, την υποστήριξη των αιτημάτων των υγειονομικών και τη λήψη υπόψη των ιδιαίτερων γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της παρέμβασης, η στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας αποτελεί κοινή κοινωνική ανάγκη που αφορά το σύνολο των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Ζητούμενο η ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας

Το ψήφισμα επαναφέρει τη συζήτηση για τη στελέχωση των νοσοκομείων και τη βελτίωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Η αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων δομών προϋποθέτει κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, επαρκή εξοπλισμό και συνεργασία μεταξύ νοσοκομειακών και περιφερειακών μονάδων υγείας.

Οι ανάγκες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε νοσοκομειακές υπηρεσίες απαιτεί μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Η πρωτοβουλία του Δήμου Σφακίων προστίθεται στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας στα Χανιά, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις ενέργειες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.