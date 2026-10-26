Κρήτη: Το νερό στο επίκεντρο – Αναζητείται κοινός σχεδιασμός για τις ανάγκες του νησιού

Η ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κρήτης αναδείχθηκε μέσα από τις εργασίες του πρώτου CRETA WATER FORUM, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προκλήσεις που δημιουργούν οι μεταβολές στις κλιματικές συνθήκες, οι αυξημένες ανάγκες της αγροτικής παραγωγής και η υψηλή ζήτηση νερού που συνδέεται με την τουριστική δραστηριότητα.

Κοινός άξονας των συζητήσεων αποτέλεσε η ανάγκη μετάβασης από την αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης.

Τέσσερις βασικές θεματικές

Οι εργασίες του συνεδρίου οργανώθηκαν γύρω από τέσσερις βασικούς τομείς.

Ο πρώτος αφορούσε την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με έμφαση στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού.

Ο δεύτερος επικεντρώθηκε στην κυκλική οικονομία και στις δυνατότητες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Ο τρίτος αφορούσε τη σύνδεση της διαχείρισης του νερού με την αγροτική παραγωγή και την επισιτιστική ανθεκτικότητα.

Ο τέταρτος ανέδειξε τον ρόλο της καινοτομίας και των ψηφιακών τεχνολογιών στον έλεγχο της κατανάλωσης και στη βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών.

Αγροτική παραγωγή και τουρισμός

Η Κρήτη αντιμετωπίζει σύνθετες ανάγκες ως προς τη διαχείριση του νερού, καθώς σημαντικές ποσότητες απαιτούνται τόσο για τις καλλιέργειες όσο και για την κάλυψη των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών.

Η εποχική αύξηση της ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις για τα δίκτυα ύδρευσης.

Ταυτόχρονα, ο πρωτογενής τομέας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα επαρκών υδάτινων πόρων, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη αρδευτική δραστηριότητα.

Η εξισορρόπηση αυτών των αναγκών αποτελεί βασικό ζητούμενο για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Ο ρόλος της τεχνολογίας

Σημαντικό πεδίο συζήτησης αποτέλεσαν οι δυνατότητες αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών για τη διαχείριση του νερού.

Η παρακολούθηση της κατανάλωσης, ο εντοπισμός απωλειών στα δίκτυα και η βελτίωση των συστημάτων άρδευσης μπορούν να συμβάλουν στην αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Παράλληλα, η επαναχρησιμοποίηση κατάλληλα επεξεργασμένου νερού, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, αποτελεί μία από τις επιλογές που μπορούν να εξεταστούν στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού.

Από τη συζήτηση στις παρεμβάσεις

Το πρώτο CRETA WATER FORUM χαρακτηρίστηκε ως αφετηρία διαλόγου για τη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη των υποδομών και των παρεμβάσεων που χρειάζεται το νησί.

Η μετατροπή των συμπερασμάτων σε συγκεκριμένα έργα, χρονοδιαγράμματα και χρηματοδοτικές προτεραιότητες θα αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα.

Η συνεργασία κεντρικής διοίκησης, Περιφέρειας, δήμων, επιστημονικών φορέων και παραγωγικών δραστηριοτήτων κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος που αναμένεται να απασχολήσει την Κρήτη και τα επόμενα χρόνια.