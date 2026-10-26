Κρήτη: Επτά τροχαία και εννέα τραυματίες μέσα σε τρεις ημέρες – Προβληματισμός για την οδική ασφάλεια

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων που καταγράφηκαν στην Κρήτη κατά το τελευταίο τριήμερο, με επτά περιστατικά και συνολικά εννέα τραυματίες.

Τα ατυχήματα σημειώθηκαν από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου έως και το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και των Χανίων.

Τα περισσότερα περιστατικά αφορούσαν συγκρούσεις και εκτροπές οχημάτων, ενώ η πλειονότητα των τραυματιών φέρεται να υπέστη ελαφρά τραύματα ή να χρειάστηκε προληπτική νοσοκομειακή περίθαλψη.

Διαδοχικά περιστατικά στο οδικό δίκτυο

Ανάμεσα στα ατυχήματα που καταγράφηκαν περιλαμβάνεται η εκτροπή αγροτικού οχήματος στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, μετά το Φόδελε, με κατεύθυνση προς τις Σίσες.

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Την ίδια ημέρα καταγράφηκε και τροχαίο στο Ρέθυμνο, με εμπλοκή αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας και τραυματισμό ενός 21χρονου.

Τα περιστατικά αυτά προστίθενται σε όσα σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, διαμορφώνοντας έναν ιδιαίτερα επιβαρυμένο απολογισμό για το οδικό δίκτυο του νησιού.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια

Η συζήτηση για την οδική ασφάλεια στην Κρήτη παραμένει διαρκώς επίκαιρη, καθώς καθημερινά μετακινούνται χιλιάδες οδηγοί τόσο στον ΒΟΑΚ όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Η ταχύτητα, η απόσπαση προσοχής, η μη τήρηση αποστάσεων ασφαλείας και η κατάσταση του οδοστρώματος αποτελούν παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ατυχήματος.

Ωστόσο, τα αίτια κάθε τροχαίου πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά, βάσει των στοιχείων που συγκεντρώνουν οι αρμόδιες αρχές.

Δεν έχει τεκμηριωθεί ότι τα επτά ατυχήματα του τριημέρου οφείλονται σε κοινή αιτία.

Ανάγκη πρόληψης και προσοχής

Ο απολογισμός των τελευταίων ημερών υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης, της υπεύθυνης οδήγησης και της αποτελεσματικής αστυνόμευσης.

Ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων, οι οδηγοί χρειάζεται να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους, να αποφεύγουν απότομους χειρισμούς και να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις.

Παράλληλα, η βελτίωση των υποδομών και η συνεχής ενημέρωση των πολιτών παραμένουν σημαντικές προϋποθέσεις για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Οι έρευνες για τις συνθήκες των επιμέρους περιστατικών βρίσκονται στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων υπηρεσιών της Τροχαίας.