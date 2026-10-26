Κρήτη: Επενδυτικά σχέδια άνω των 112 εκατ. ευρώ για θερμοκήπια – Πρώτη πανελλαδικά σε αιτήσεις

Στην πρώτη θέση της χώρας ως προς το ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις βρίσκεται η Κρήτη, συγκεντρώνοντας 272 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 112,39 εκατομμύρια ευρώ.

Τα στοιχεία αφορούν το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης για την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό θερμοκηπίων, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027.

Η συμμετοχή από την Κρήτη επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον του αγροτικού κόσμου για εκσυγχρονισμό των παραγωγικών υποδομών και αξιοποίηση νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Σχεδόν τρεις στις δέκα αιτήσεις από την Κρήτη

Σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν υποβληθεί 944 επενδυτικές προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 477,14 εκατομμυρίων ευρώ.

Από αυτές, οι 272 προέρχονται από την Κρήτη, ποσοστό που προσεγγίζει το 29% του συνόλου.

Το ύψος των σχεδιαζόμενων επενδύσεων στο νησί ανέρχεται στα 112,39 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αιτούμενη δημόσια ενίσχυση ξεπερνά τα 62,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η προβλεπόμενη ιδιωτική συμμετοχή προσεγγίζει τα 49,6 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για επενδυτικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση και όχι για έργα που έχουν ήδη εγκριθεί ή υλοποιηθεί.

Η εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μετά την Κρήτη, ακολουθεί η Δυτική Ελλάδα με 242 επενδυτικές προτάσεις και συνολικό προϋπολογισμό 98,83 εκατομμυρίων ευρώ.

Σημαντικό ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης στην Κεντρική Μακεδονία, όπου υποβλήθηκαν 117 αιτήσεις ύψους 65,88 εκατομμυρίων ευρώ, και στη Θεσσαλία, με 90 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 65,55 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Κρήτη και η Δυτική Ελλάδα συγκεντρώνουν μαζί περισσότερες από τις μισές αιτήσεις του προγράμματος.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά την κατασκευή νέων θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, καθώς και επενδύσεις σε προσπελάσιμα στέγαστρα φυτικής παραγωγής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναβάθμιση των καλλιεργητικών υποδομών, με στόχο την αποτελεσματικότερη παραγωγή και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων.

Η αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων άρδευσης, ελέγχου του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης πόρων μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η αγροτική παραγωγή.

Σημαντική προοπτική για την Κρήτη

Η θερμοκηπιακή καλλιέργεια αποτελεί σημαντικό τμήμα της αγροτικής οικονομίας του νησιού, ιδιαίτερα σε παραγωγικές περιοχές της νότιας Κρήτης.

Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις μπορούν να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των μονάδων και στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για τους παραγωγούς.

Παράλληλα, η ορθολογική διαχείριση του νερού και της ενέργειας αποκτά αυξανόμενη σημασία, καθώς οι ανάγκες των καλλιεργειών συνδέονται άμεσα με τις διαθέσιμες φυσικές και ενεργειακές υποδομές.

Το επόμενο καθοριστικό στάδιο είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων και η ανακοίνωση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.