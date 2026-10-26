Κρήτη: Ασφαλιστικές αρνούνται να καλύψουν οχήματα σε συγκεκριμένες περιοχές – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Σημαντικά ζητήματα σχετικά με την ασφάλιση οχημάτων στην Κρήτη έρχονται στο προσκήνιο, καθώς καταγράφονται αναφορές για ασφαλιστικές εταιρείες που αποφεύγουν να αναλαμβάνουν συμβόλαια σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού.

Το ζήτημα ανέδειξε ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννης Λιονάκης, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις ορισμένων εταιρειών επηρεάζονται από την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και στον Μυλοπόταμο, όπου, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες δεν επιθυμούν να αναλάβουν την κάλυψη οχημάτων.

Διαφορετικά ασφάλιστρα από περιοχή σε περιοχή

Το κόστος ασφάλισης δεν διαμορφώνεται με ενιαίο τρόπο για όλους τους οδηγούς.

Η ηλικία, η περιοχή κατοικίας, ο τύπος και η χρήση του οχήματος αποτελούν παράγοντες που συνυπολογίζονται από τις εταιρείες κατά την εκτίμηση του κινδύνου.

Οι διαφοροποιήσεις ενδέχεται να είναι αισθητές ακόμη και μεταξύ περιοχών της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, το κόστος ασφάλισης στο Ηράκλειο μπορεί να είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο στο Λασίθι, ενώ διαφορές μπορεί να εμφανίζονται και μεταξύ διαφορετικών περιοχών ενός δήμου.

Η ηλικία του οδηγού αποτελεί επίσης βασικό κριτήριο, με τους νεότερους οδηγούς να αντιμετωπίζουν συχνά αυξημένα ασφάλιστρα.

Ο κίνδυνος για τα οχήματα delivery

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα αφορά τους εργαζομένους στις διανομές, οι οποίοι χρησιμοποιούν δικά τους δίκυκλα για επαγγελματική δραστηριότητα.

Όταν ένα όχημα έχει ασφαλιστεί για ιδιωτική χρήση αλλά στη συνέχεια χρησιμοποιείται για διανομές, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα σχετικά με τους όρους του ασφαλιστηρίου.

Η μη δήλωση της πραγματικής χρήσης μπορεί, ανάλογα με τη σύμβαση και τις περιστάσεις, να οδηγήσει σε ασφαλιστική διαφορά ή σε ζήτημα κάλυψης συγκεκριμένων ζημιών.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι οδηγοί να ενημερώνουν την ασφαλιστική εταιρεία για την επαγγελματική χρήση του οχήματος και να ζητούν σαφείς διευκρινίσεις για τις προβλεπόμενες καλύψεις.

Τι ισχύει για την επιλογή πελατών

Οι ασφαλιστικές εταιρείες εφαρμόζουν πολιτικές αξιολόγησης κινδύνου και μπορούν, μέσα στα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας, να καθορίζουν τις προϋποθέσεις ανάληψης ασφαλιστικών συμβάσεων.

Ωστόσο, οι αναφορές για αποκλεισμούς συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών χρειάζονται περαιτέρω τεκμηρίωση, ώστε να διαπιστωθεί το πραγματικό εύρος του φαινομένου.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεντρωτικά στοιχεία για τον αριθμό των εταιρειών που ακολουθούν τέτοιες πρακτικές ή για το πόσοι οδηγοί έχουν επηρεαστεί.

Τι πρέπει να προσέχουν οι ασφαλισμένοι

Η σύγκριση προσφορών από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο έλεγχος των εξαιρέσεων και η ακριβής δήλωση των στοιχείων του οχήματος αποτελούν σημαντικές κινήσεις πριν από την υπογραφή ενός ασφαλιστηρίου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν αλλάζει η χρήση του οχήματος, όταν προστίθεται νέος οδηγός ή όταν πρόκειται για επαγγελματική δραστηριότητα.

Το ζήτημα που αναδεικνύεται στην Κρήτη επαναφέρει τη συζήτηση για τη διαφάνεια στην ασφαλιστική αγορά και την ανάγκη σαφούς ενημέρωσης των καταναλωτών.