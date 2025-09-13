CAFE MELI
Η Τουρκία ανεβάζει ταχύτητα στα ενεργειακά της Κρήτης

Η συμμετοχή της Chevron στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη για την Ελλάδα.

Αντίθετα, για την Τουρκία , το γεγονός αυτό δημιουργεί αρνητικά αποτελέσματα, επηρεάζοντας δυσμενώς το Τουρκολυβικό Μνημόνιο και το Δόγμα Γαλάζια Πατρίδα.

