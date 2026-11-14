DISCO: Στην Κρήτη ο διάλογος για την αξιοποίηση της θερμότητας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Η ανάγκη για οικονομικότερη θέρμανση και ψύξη και μικρότερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα επιβάλλει την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων. Η θερμότητα που απελευθερώνεται στο περιβάλλον από βιομηχανίες και άλλες εγκαταστάσεις αποτελεί έναν τέτοιο πόρο, που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Σε αυτή την ανάγκη απαντά το ευρωπαϊκό έργο «DISCO – Προώθηση λύσεων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης για την αποδοτική αξιοποίηση απορριπτόμενης θερμότητας», τη συνάντηση των εταίρων του οποίου φιλοξένησε η Περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Interreg Europe και υποστηρίζει τις δημόσιες αρχές στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την προώθηση καλών πρακτικών και τη βελτίωση των ενεργειακών πολιτικών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων από Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Γερμανία, Ολλανδία, Κροατία και Σερβία, ενώ παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Τους εταίρους υποδέχθηκε η Μαρία Αποστολάκη, συντονίστρια του έργου και Προϊσταμένη του Τμήματος Μετριασμού και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι εργασίες εστίασαν στη συνεργασία δημόσιων αρχών, επιχειρήσεων και πολιτών, την αναγνώριση εμποδίων για την ανάπτυξη τέτοιων έργων και τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής.

Τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας βιομάζας, που θα τροφοδοτεί το δίκτυο τηλεθερμανσης σε τμήμα του Αρκαλοχωριου και παρουσίαση του συνολικού έργου στο Δημαρχείο Μινώα Πεδιάδας από τον Αριστοτέλη Τσεκούρα, μηχανολόγο μηχανικό και διευθυντή Ανάπτυξης Έργων της Κοινότητας. Η εφαρμογή αναπτύσσεται μέσω του Crete Valley και προβλέπει αρχικά θέρμανση για τουλάχιστον 70 νοικοκυριά και το Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, Γιώργος Αλεξάκης, δήλωσε: «Από τη συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά έργα βελτιώνουμε τις περιφερειακές πολιτικές στην Κρήτη». Επεσήμανε ότι το DISCO προσφέρει τη δυνατότητα γνωριμίας με εφαρμογές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης από τη Βόρεια Ευρώπη, αλλά και γνώση για την επαναχρησιμοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας στον περιφερειακό ενεργειακό σχεδιασμό.

Παράλληλα, ανέδειξε ως καλή πρακτική το έργο του Αρκαλοχωρίου, τονίζοντας τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας. Όπως υπογράμμισε, η αξιοποίηση τοπικής βιομάζας συνδέει την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων με την κυκλική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος.